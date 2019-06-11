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【廣編】又到了最適合喝啤酒的季節　大熱天在家小酌正夯

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宜蘭食品 。（圖／宜蘭食品提供）

【廣編】

圖、文／宜蘭食品提供

台灣啤酒市場銷售快速成長，不管超商賣場都有各國啤酒進軍台灣，衍生下酒菜商機跟著成長。近年，由於線上媒體、網路影音及電玩的推出，居家在宅趨勢盛行，加上現代都市人工作繁忙，能夠在家休息時間縮短，更珍惜下班後的居家時光，下班後，在沙發上來一杯，成了許多人的小確幸。

突然想在家小酌，是不是常常一回家，就懶得出門？但手邊又沒有可以吃的下酒菜，買回來，又會沾的到處都是油膩膩的？！品牌一定要吃看到這點，推出居酒屋串燒風味脆米酥零食，一推出就三種口味，醬燒、霸道辣味、炙燒明太子風味，口感酥脆，讓你在家也能像在居酒屋吃串燒一般的享受大啖美食。

無辣不歡的辣哥辣妹們，一定要吃霸道辣味加辣大升級，挑戰你的辣神經！升級上市一個月，超商單月銷售成長5倍，激辛的口味讓你絕對服從、停不下來。喜愛魚卵爆漿口感的你，炙燒明太子風味，帶你進入明太子世界，彷彿魚卵在口中爆開與美乃滋結合的風味，絕對不要錯過，5/15起於全聯獨家販售，限量限時，售完為止。

經典原味，以獨家精釀醬汁，每顆都附著滿滿的醬汁，百吃不膩，一口接一口。使用嚴選台灣在地好米，酥酥脆脆，咬得讓人入魂，不但在嘴中的滿足感、肚子也有飽足感。各大超商、連鎖通路熱賣中。

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關鍵字：宜蘭食品,啤酒,下酒菜,零食,夏天

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