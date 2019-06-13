妙妙妙搞錯場子嗎？　畢業典禮跳針式闡述施政成果…家長傻眼

▲▼林姿妙13日在某國中畢業典禮中，跳針式推銷施政成果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

家長傻眼！縣長妳會不會搞錯場子？把政治帶進校園？宜蘭縣長林姿妙13日上午，在某國中畢業典禮致詞時，跳針式闡述施政成果不打緊，面對國中畢業生還說錯話！她說：「除了推好教育福利外，而且鐵路高架也一樣推了出來，我們編了800萬（指：鐵路高架評估預算）就是『鐵路高架阻礙了東西向的發展』（按：應是鐵路阻礙了宜蘭東西向發展）」。

13日林姿妙在某國中畢業典禮致詞說，就任縣長5個多月，就是對教育福利把他做好，提前追加營養午餐全免費預算，也感謝縣議員們對國中小學營養午餐全免費預算的支持，讓營養午餐免費在提前9月上路。

營養午餐1學年度每位學生要支付近1萬元，現在全免費，可減輕年輕爸爸媽媽的負擔，她會把財政做好讓營養午餐全免費繼續往前邁進。

除了推好教育福利外，而且鐵路高架也一樣推了出來，我們編了800萬（指：鐵路高架評估預算）就是「鐵路高架阻礙了東西向的發展」（按：應是鐵路阻礙了宜蘭東西向發展），鐵路以西已經飽和，鐵路以東正在開發當中，我們希望東西平衡發展，所以我們把鐵路高架把他推了出來

還有雪隧通車以後，人潮帶進來宜蘭縣，有人潮帶動商機、有人潮有錢潮，我們希望士農工商發展，所以我們的山腳道路台二庚延伸線，我們也給他推出來，總工程費是147億，並在2023年完成。

再來上週交通部長有來，說宜蘭縣政府的提案，所以說我們的直鐵和高鐵延伸到宜蘭縣，這個我們的山腳道路或是直鐵、高鐵，如果能延伸到我們宜蘭縣，這是我們對交通的推動，交通那方便，宜蘭縣才有發展，非常感謝大家的全力支持。