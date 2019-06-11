美軍委會贊成「賣給台灣戰車戰機」　警告中國：別有武統想法！

▲美國方面支持軍售台灣，以提高防禦能力。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

兩岸關係緊繃！美國聯邦眾議院軍委會在華府智庫活動中提到，對台軍售得到許多美國高層支持，因為必須要讓中國知道，若使用武力統一台灣，後果將會付出更高的代價，更必須確保中國不會想要採取武統！

綜合外媒報導，眾議院近日將準備審議2020年國防授權法案，其中眾議院軍委會主席史密斯（Adam Smith）在華府智庫中的討論中提到，國會支持美國繼續協助台灣增加國防實力，另外也支持美國軍售戰車、F-16V戰機。對此，史密斯解釋，美國賣給台灣的軍武，足夠可以讓台灣自我防禦，「美國在很多地方其實都相當支持台灣，包括軍事防禦能力。」

史密斯更提到，之所以支持對台軍售，是因為台灣可以讓中國知道，若喜要採用武力統一，後果將不堪設想，甚至連這樣的想法都不會想要採取。面對華為、中美貿易戰的影響，史密斯則回應，現在美國正在研究如何對抗中國在智慧財產權這塊、以及竊取國家機密的問題，對於5G的能力，美國需要靠自己的能力茁壯。

最後，史密斯表示，中國在亞洲幾乎沒有朋友，面對「強權霸凌」不少國家都希望美國可以部署保護，不像美國在亞太區域有許多友誼國家的協助與相互照應。