3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

▲多明尼加一間度家村上月連續發生3人離奇死亡的神秘事件。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

國際中心／綜合報導

多明尼加共和國一間度假飯店上月發生3名美國遊客連續死亡的離奇案件，如今又有一名女遊客指控，她喝了該飯店房間所附迷你吧汽水後，嘴巴立刻產生劇烈灼燒感，還當場吐血，後來醫生證實她喝到了漂白劑，懷疑有人惡意下毒。

來自紐約的43歲女子蒙特斯(Awilda Montes)表示，去年10月她和男友到位於拉羅瑪納市(La Romana)的Luxury Bahia Principe Bouganville Resort飯店共度浪漫假期，結果抵達那裡才幾個小時就發生意外，「我打開冰箱的汽水時，有注意到沒有發出嘶嘶聲，結果一喝，立刻感覺到它在灼燒我的嘴和舌頭，當我把它吐到洗手台時，一看居然是血，當下只能拼命灌水。」

飯店的工作人員立即幫忙帶蒙特斯就診，並提供高級晚餐和情侶按摩作為賠償，原本她也以為只是單純碰上意外，直到最近發現該飯店上月曾發生3起美國人死亡的事件，讓她懷疑整起事件可能並不單純。

41歲女子夏普維納(Miranda Schaup-Werner)的家人表示，上月25日她和老公前往該飯店一同慶祝結婚紀念日，結果喝了迷你吧的一瓶飲料後，突然倒下並死亡。5天後，來自馬里蘭州的夫妻，63歲男子霍姆斯(Edward Holmes)和49歲妻子辛西亞(Cynthia Day)也被人發現突然死在房內，但是身上沒有遭到暴力入侵的跡象，家人也強調他們的身體很健康。

FBI證實他們已著手進行調查，初步驗屍報告顯示，3名死者身上都發現呼吸衰竭和肺水腫症狀，詳細案情仍待進一步調查。多明尼加當局則表示，報告顯示3人都是自然死亡，無謀殺跡象，3起案件之間並無關聯，大眾不要多做聯想。