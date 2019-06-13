強調「民主協商」　陸學者：統一戰略環境處於最好時期

▲街頭的中華民國國旗。（圖／記者黃克翔攝）

記者馬叔安／綜合報導

中國社科院台研所所長助理、研究員彭維學11日指出，國家統一的戰略環境已發生變化，而「民主協商」恰好回應了兩岸關係發展的新需要，但是台獨的抵制、民進黨的抹黑、美國加大打「台灣牌」的掣肘，「都增加了兩岸民主協商的復雜性及長期性」。

《人民日報》海外版報導，彭維學說，廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，為未來條件成熟時兩岸進行政治談判，提供強大的民意基礎，對話協商既是「一國兩制」台灣方案政策理論的探索，也是兩岸民主協商過程中合理建議的實踐。

彭維學指出，大陸對台灣、對兩岸關係的主導力、影響力及塑造力顯著上升，「我個人認為，推進國家統一的戰略環境處於歷史最好時期。」民主協商要結合系列的惠台政策，大陸當局應當要進一步強化台灣民眾，關於融合發展有利台灣、「親美抗中謀獨」無出路的認識，強化台民眾共同推進統一，參與推進中華民族復興的榮譽感。

今年初大陸「習五條」提出後，新黨第一時間響應，並在5月24到30日由主席鬱慕明率團赴陸「民主協商」，但針對該行為可能在台適用《刑法》外患罪等遭罰，鬱慕明指出，這是徹底的「兩國論」，若真如此，蔡英文要自己承擔後果。如果還用行政命令等限制的話，「如果不合理，我是可以有反擊的」。

►►登陸民主協商遭小英畫紅線？ 郁慕明：限制不合理我會反擊