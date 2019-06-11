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今年最大！北加山火「延燒逾2000畝」天空全黑…遊樂園遊客驚慌逃

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記者林瑩真／綜合外電報導

美國北加州宇洛縣（Yolo County）山火「桑德大火」（Sand Fire）越燒越烈，加上強風吹襲，9日下午已擴大到2220畝，是北加州今年到目前為止最大的山火，且僅被撲滅20%，連附近的六旗魔法山（Six Flags Magic Mountain）遊樂園都緊急撤離遊客。

綜合外媒報導，為了控制火勢，當局8日就開始撤離火場附近的居民，並派遣38部消防車及5架直升機，從地面及空中進行撲滅作業，不只離加州首府約1小時車程的農業區卡佩谷（Capay Valley）受到大火威脅，連鄰近縣市都能看到竄天的煙霧。

南加州的的六旗魔法山遊樂園也受山火影響，目前撤離上百名遊客。報導指出，該區域現在宛如一個火藥箱，「灼熱跟大風為火災創造完美條件」；現場影片則可以看到，厚厚的煙霧讓天空變暗，有些遊客在撤離，還有些遊客在遊樂設施上。

另外，為了避免強風破壞電力設備又造成火災，太平洋瓦電（PG&E）對納巴縣、蘇諾瑪縣和宇洛縣的部分地區進行斷電，直到確認輸電線沒有損害，就會恢復供電，布特縣（Butte County）80%用戶及整個宇巴縣已恢復供電。

不過要注意的是，許多地區仍是炎熱天氣，有可能是另一個火災季節的開始；灣區日前也發生多起小野火，但目前都獲得控制。

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關鍵字：美國,Yolo County,山火,野火,Sand Fire,六旗魔法山,撤離,撲滅,北美要聞

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