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黃敏惠赴日拚觀光　主推「城隍夜巡」感受神鬼傳奇

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▲▼ 黃敏惠與市府團隊即將前往日本東京推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲黃敏惠與市府團隊即將前往日本東京推廣嘉義市特色祭典觀光「城隍夜巡」活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠將於16至18日帶領市府團隊前往日本東京推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動，並將於東京巨蛋酒店舉行推介會力推嘉義市文化景點及在地美食。行前記者會上，特別恭請城隍神尊前來市府一樓中庭，而全國第一文創夯枷項圈，限量200組台灣檜木「大力 好運夯」項圈也首度公開亮相。

▲▼ 黃敏惠與市府團隊即將前往日本東京推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠表示，「越在地越國際，打造嘉義市品牌。」，此次日本行主推祭典觀光，主角「城隍夜巡」是嘉義市迎接中元節慶的在地特色，而始於日治時期的「夯枷祈福儀式」每年更是吸引近千名民眾參與，先前更有來自日本及新加坡的遊客組隊報名參加。黃敏惠市長也強調，發展觀光秀出「好吃好玩」賣點，才能吸引觀光客與創造商機。

▲▼ 黃敏惠與市府團隊即將前往日本東京推廣嘉義市祭典觀光「城隍夜巡」活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）


城隍廟董事長賴永川表示，「城隍夜巡」在鬼月結束後第一天，由城隍爺親自帶領官兵們追捕落單未歸的好兄弟，安定民心並讓市民安居樂業。今年首推夯枷紀念項圈，項圈「夯」字分別由「大」與「力」字的結合，帶來力大無窮，更不忘慈善助人是最「夯」的世間事物。設計理念取自建築榫接智慧，將夯枷的梯型外框及大與力等二字來做榫接扣合，利用三個組件相互牽引做固定，外觀質感更是採用三種天然木材的紋理、色澤做搭配，讓城隍爺信徒可以天天攜帶保平安，預料也將吸引國際觀光客搶購收藏。另推出「大力 好運夯」吊飾，只要報名「夯枷祈福儀式」即可獲得。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍談到，觀光需要更多的行銷與資源的投入，嘉義市的觀光需要大家一起走出去行銷、打拼。業者很期待此次的日本行，透過城隍廟打頭陣的祭典文化，可做最好的文化觀光行銷，而把文化推廣出去將可吸引國外旅客進來嘉義市。

市府觀光新聞處表示，日本行將邀請眾多日本指標旅行社業者如JTB、NTA、HIS等進行交流。也將積極邀請國內外旅行社業者進行觀光踩點行程，安排一系列體驗活動，帶領業者尋訪嘉義市，品味庶民美食，參觀特色店家，希望藉由實際走訪的方式，使觀光業著們認識嘉義，愛上嘉義，更將旅遊資訊拓展至全世界，讓更多旅人看見嘉義，以增加觀光人次，發展無煙囪產業的經濟實力。

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關鍵字：城隍夜巡,觀光

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