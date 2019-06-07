疫情延燒16例！醫師轟韓國瑜：你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄

▲韓國瑜3日率團進入三民區，視察登革熱防疫工作。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄登革熱疫情拉警報，已有16例確定病例。對此，劉宗瑀醫師6日在臉書發文，批評高雄市長韓國瑜是北部人，根本不懂南部人的苦，「你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄？」

「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」6日發文表示，北部人不懂登革熱這種在教科書上才看得到的疾病，更不懂中了登革熱那種「穿骨的痛」，「整個急診掛滿蚊帳的瘋狂景象，嚴重時真的會死！」

劉宗瑀說，防疫工作不是穿防護衣，也不是躲在疫情區的隔壁里假裝視察就好，而是要從天氣轉熱前就開始噴藥、除草，把雨後的積水容器倒掉，否則蚊子除不完，「這就是高雄、南部，天龍國之外。」

▲防疫人員進行噴藥工作。（圖／記者洪正達攝）

劉宗瑀喊話，「你問問高雄人，有多少每年例行的噴藥今年突然暫停？有多少定時整修的草皮現在雜草叢生？我們不是周內做高雄人，周末放假就不做；我們不是做高雄人時戴上空氣負離子項鍊，不做高雄人時就不戴。」

劉宗瑀標記韓國瑜，「你是哪個城市的魂？哪個國家的特首？哪個宇宙的霸主？你哪一點打從心底的認同並驕傲著，敞開心如同回到家般放鬆坦然無防備的，稱自己為高雄人？你的孩子願意在哪養大？」

▲韓國瑜視察途中，遇到民眾陳情。（圖／記者洪正達攝）

許多高雄網友看完有感，紛紛留言表示，「辛苦少數高雄人，還得收89萬人的爛攤子」、「說著說著就哭了」、「出事只會怪中央，噁心」、「按爆這篇文的讚，字字寫到高雄人心聲」、「選了半年，才知道北漂的是市長，真是出神入化真人版。」

不過，也有人不以為然，留言狠酸，「高雄人突然滅亡也要說是天龍國害的」、「陳菊將近兩萬登革熱病例比較懂，你屁過陳菊了嗎？雙重標準的醫生？」、「陳菊執政登革熱上萬例我們都挺過了」、「高雄前朝發生過11000例病例 ，死亡77起，那時你有出來飆陳菊嗎？」掀起論戰。

▼文章下方掀起正反論戰。（圖／翻攝自臉書）