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快訊／醫師嗆韓國瑜「不懂登革熱」　高雄市府回應了

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▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜3日率團進入三民區，視察登革熱防疫工作。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市前鎮區今年2月發生首宗登革熱疫情，不料三民區上月底爆發社區群聚感染，至今累計新增15例確定病例。劉宗瑀醫師6日發文，質疑高雄市長韓國瑜防疫不利，「你連登革熱都不懂，還懂什麼高雄？」對此，高市衛生局提4點澄清回擊，強調防疫團隊從未懈怠。

針對報載某醫師質疑高雄市防疫團隊登革熱防疫工作，衛生局澄清全文如下

一、鼎金里群聚高風險範圍400公尺內防疫工作排程，於5月29日下午三民區級防疫指揮中心研討，確定於5月30日至6月6日實施完成。市長於6月3日視察防疫現場以慰勉工作同仁並深入了解社區高風險環境，依防疫進度執行強制噴藥與孳生源檢查區塊乃在與鼎金里一街之隔的鼎強里轄內（亦為高風險防治警戒範圍）、聚疫情範圍內自5月29日起已連續執行多次防疫工作，疫情風險相對降低；6月5日市長再度前往鼎金保安宮並率領義警、消等志工團隊針對鼎金里重大髒亂空屋強制清理。

防疫是專業，105年以來高雄市防疫工作SOP均據以落實執行，於105、106、107年度均有良好之成效（本土病例數106年及107年分別為3例及12例），防疫團隊亦將一本初衷戒慎落實執行。

二、登革熱是環境病，發生的原因需有境外病毒入侵配合高病媒蚊密度，高雄市境外移入登革熱確診個案25例，為去年同期約2倍，今年面臨72年以來最嚴重的暖冬的影響， 5月累積降雨量已是去年同期的3.3倍，經查本次疫情集中的鼎金里存在大量人為堆積積水容器孳生登革熱病媒蚊。

依據衛生福利部疾病管制署登革熱防治工作指引「噴藥並非防治登革熱的良方，清除孳生源才是預防登革熱. 唯一的方法」，自105年起高雄市登革熱防疫工作綱領為「孳清為主、噴藥為輔」，主要工作為落實家戶宣導及孳生源清除，並由防疫人員主動監測各區病媒蚊指數。

另外，每年均於雨季來臨前，環保局於5月前完執行全市戶外環境預防性化學消毒，後續則依據各區病媒蚊監測資料，由各區清潔隊配合區級指揮中心動員進行孳生源清除與巡檢工作，輔以搭配熱煙消毒、殘效水噴作業，以確認病媒蚊指數降低。

三、今年市府跨局處登革熱防疫，衛生局強化登革熱基層醫療整合照護、普設521家登革熱醫療照護合約院所，提醒市民出現發燒等登革熱疑似症狀，盡速就醫及執行快篩檢驗，本次三民鼎金里登革熱群聚15例個案平均隱藏期1.81日，是為高雄醫界對登革熱防疫工作實際支持的成效證明。環保局依據「登革熱監測及預防工作計畫」，加強社區病媒蚊監視與孳生源清除工作，今年1-5月溝壁蟲卵已執行126公里536公尺、溝渠清疏已執行1千469公里347公尺，防疫工作持續積極進行，未有懈怠。

四、高雄市今年截至6月6日本確診15例，有14位個案之居住地位於鼎金里、1位個案之居住地位於鼎西里，經疾病管制署發布檢驗結果血清病毒型別皆為第4型登革熱，具高度地緣關性，為同波群聚感染事件。為遏止疫情擴散蔓延，市府防疫團隊自5月29日已啟動三民區防疫工作，截至6月7日已完成鼎金、鼎中及鼎強里部分住戶之化學防治暨戶內孳生源檢查作業共3,169戶，將持續加強動員疫情警戒範圍內地毯式強制孳生源檢查及清除工作、懸掛高效能捕蚊燈暨噴藥滅蚊工作，該區域疫情將密切監控至7月4日。

因應三民區登革熱群聚疫情，高雄市韓市長特別責成衛生局、環保局、民政局及三民區公所成立登革熱疫情特別小組，強化登革熱疫情防治，並於6月6日召開日三民區及登革熱前進指揮中心第2次會報，籲請各局處防疫團隊端午連假以防疫無假期的信念，持續落實環境巡查及執行各項防疫工作，三民區藍美珍區長端午假期不停歇，帶領公所里幹事、清潔隊60餘人持續進行鼎金里2處髒亂空地、1處菜園，鼎西里2處髒亂空地及1處個體資收戶環境整頓，總共清除廢棄物1620公斤、資源回收物300公斤，端午連假仍持續進行。

因應三民區此波跨里別的登革熱群聚疫情，本府防疫團隊依據疾病管制署登革熱防治工作指引，以確診個案居住地僅是防治範圍的中心點，週邊鄰近里別更是防堵疫情擴散之防火牆，劃定鼎金、鼎強、鼎力、鼎中、鼎西、鼎泰6里為警戒範圍戒慎因應，自5月30日起進行為期7日之擴大緊急防治作業，韓國瑜市長為確保每一場次、每一里別的實際防治工作狀況，6月3日親自率領防疫團隊視察三民區當日排定登革熱緊急防治鼎強里現場，關懷市民並慰勉防疫人員辛勞戮力，並於6月5日動員義警、義消、民防及里民志工針對三民區鼎金里沉痾已久的髒亂空屋，進行環境整頓及清除資源回收物與廢棄物3,660公斤。

衛生局特此澄清說明，雖然本市確診個案的居住地集中於鼎金及鼎西2里，然防疫無里別界限，鼎強、鼎中、鼎力及鼎泰等里別地理位置緊鄰鼎金里確診個案周邊，針對警戒里別務必嚴密謹慎以對，才能快速降低社區病媒蚊密度，防止疫情蔓延，也提醒市民端午連假期間，一起進行居家環境整頓，隨手清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」環境自主管理，共同防範社區潛在病媒蚊孳生源。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,登革熱,劉宗瑀

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