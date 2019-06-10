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賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

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▲賴清德遊行抵達彰化。（圖／賴清德團隊提供）

▲賴清德抵達彰化時，大雨滂沱，不減支持者熱情。（圖／賴清德團隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統初選參選人賴清德「壯大台灣車隊」10日展開第二天行程，從雲林、彰化一路往台中、苗栗前進，車隊進入彰化即開始下雨，到台中市更下起傾盆大雨，但賴清德風雨無阻繼續前進。一路也不斷有地方民代和群眾，以鞭炮、旗幟和標語熱情歡迎賴清德。

▲賴清德遊行抵達彰化。（圖／賴清德團隊提供）

車隊行經彰化秀傳紀念醫院時，「秀傳醫療體系」總裁黃明和穿著醫師袍意外現身，親自迎接賴清德，加油打氣，讓賴非常感動。

▲賴清德遊行抵達彰化。（圖／賴清德團隊提供）

車隊到抵達彰化賜福宮時，81歲的西裝老師傅石大錦特地帶著量尺等候賴清德，他說自己的西裝店已經營業50年，非常欣賞賴清德的正直，全台灣找不到第二個像賴這麼優秀的人，因此要替賴量製一套西裝，讓他在總統就職典禮時穿。賴清德讓石老先生量尺寸時說，初選這段時間，已經瘦了4公斤。

▲賴清德遊行抵達彰化。（圖／賴清德團隊提供）

還有一位重機騎士，背著台灣旗，從雲林一路跟著賴清德車隊到彰化、台中，即使下著大雨也繼續跟著車隊前進，以行動表達對賴清德的支持。

▲賴清德遊行抵達彰化。（圖／賴清德團隊提供）

▲重機騎士一路跟隨，以行動表達支持。（圖／賴清德團隊提供）

中午，車隊在正彰化肉圓店停下來短暫用午餐時，也有議員和民眾前來支持。一位民眾表示，他是民進黨的創黨黨員，特地從台中過來，帶著寫有「賴清德讚」的藏頭詩書法送給賴清德，讓賴非常感動。

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關鍵字：賴清德,彰化,民進黨初選

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