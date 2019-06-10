民調韓國瑜降、郭台銘未升　朱立倫：這是國民黨最大危機

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨10日召開記者會公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人。朱立倫10日接受廣播專訪時則表示，韓國瑜的民調原本領先幅度高，但現在卻往下降，郭台銘的民調也沒有往上升，這是國民黨最大的危機。

朱立倫10日接受廣播專訪談到民調表示，真正要比的是國民黨與民進黨的對比式民調，他對上總統蔡英文的民調幾個月以來都沒什麼變化，他反倒是擔憂韓國瑜原本領先幅度高，但現在往下降，而郭台銘也沒有上升，這是國民黨最大的危機。

朱立倫指出，以政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨10%左右，但這半年來民進黨支持度上升5%到6%，國民黨卻下降4%到5%，現在兩邊差不多。

他表示，台北市長柯文哲現在每天期待國民兩黨分裂，但他認為民進黨分裂的機會不大，因為民進黨的特點向來是打得很兇但最後會團結在一起，反觀國民黨則是經過初選的紛紛擾擾後，很可能有些人就「非誰不投」，或是轉投柯文哲，讓柯文哲漁翁得利。

國民黨已發出參加初選公約書，要求參選人簽署，不過，郭台銘今天勸大家都不要簽。朱立倫對此表示，一個公約就是大家遵守的規範，明天要討論，希望大家都能有圓滿的成果，畢竟這是黨內選舉，希望大家比好不比爛，彼此加油和鼓勵。