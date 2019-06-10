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「8歲女兒告訴我她是同志…」　心碎媽落淚寫信「需要幫助！」網友瘋轉

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▲▼8歲女兒出櫃，媽媽心聲。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Dodd Mallory、Nick Mallory）

▲這名母親說，她的8歲女兒向她出櫃。（圖／翻攝自Facebook／Nick Mallory，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

台灣的法律承認同性婚姻，但社會真的接受了嗎？美國西雅圖（Seattle）一名母親日前PO文尋求幫助，因為她8歲的女兒向她出櫃，她並非不懂如何面對孩子，而是希望這一代所有父母們能夠好好教育下一代，讓未來的世界沒有歧視，「我想要保護我的女兒，我需要你的幫助」。

這名母親在媽媽論壇中PO文，某晚，她8歲的女兒看著電視上的明星泰坦斯·安卓羅梅登（Titus Andromedon）詢問「他是同性戀嗎？」她沒有抬頭，直接回應「是的，親愛的，他是」，接著，女兒就說：「我想我也是。」

「我想跳起來，擁抱她、愛她，讓她感到被接受。」不過她沒有這麼做，她想讓女兒知道這只是一種陳述，「沒什麼大不了的」，所以她告訴她的女兒她也這麼認為。「當她的第一任女友問起她的出櫃經歷時，她可能會忘記整個對話只有僅僅18個字。」

她說，她很早就知道女兒是同志，甚至比女兒認知到自己是同志還要早，從她與男孩間的關連；當她看見一名漂亮的女孩走進房間時；當她盯著比她大1、2歲的女孩時；她畫在筆記本上的人物；她寫給班上坐在她旁邊的金髮小女孩的情人節卡片，「她生來如此，就像她明亮的藍眼睛、驚人的藝術天賦，又或是無法很快入睡的天性，這就是她，我不會改變任何一點。」

▲▼8歲女兒出櫃，媽媽心聲。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Dodd Mallory、Nick Mallory）

▲母親說，女兒很善良，是願意向他人伸出援手的孩子。

不過那天晚上，當她哄睡女兒，多吻了女兒幾下、給了女兒更緊的擁抱後，她一個人走到客廳，拿著啤酒，就這樣落淚了。「但不是你想像的那樣」她說，她知道總有一天會發生這樣的事，但她的腦海裡仍不斷浮現聽聞過的每一個仇恨與犯罪。

她想起看過的所有統計，身為同志的女兒死於他殺、自殺的機率有多高？她有可能失去工作、買房或領養孩子的權力，「如果你認識她，你也會哭的，她有一顆博愛的心。」就連她的二年級導師都願意再次成為她的三年級老師，「她很善良、很受歡迎，是成為老師的人的夢想」是老師給她女兒的評價。

如今，這顆博愛的心卻無比脆弱。就像女兒3歲時，她們去參加一個人潮擁擠的活動，她在女兒手臂寫下她的電話號碼，就怕女兒不見，而現在這封寫給這一代父母的信，就相當於那年她寫下的電話號碼，「我想保護我的女兒，我需要你的幫助」。

▲▼8歲女兒出櫃，媽媽心聲。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Dodd Mallory、Nick Mallory）

▲媽媽寫信PO上論壇，希望大家幫助她保護女兒。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Dodd Mallory）

她說，或許看信的人還沒有孩子，不能理解她的冀望，但世界上一定會有一個這樣的孩子，在深夜地鐵坐在她女兒旁邊、在大街上走在女兒身側、或是開車經過女兒，如果可以，在這些場合看到她的女兒被欺負、虐待、傷害時，「請培養一個願意伸出援手的孩子，當我女兒需要幫助時，他就會伸出援手，因為我向你保證，她是那種會幫助你的孩子的人。」

或許一個人多少有不贊同LGBT族群的部分，但她希望大家可以專注於關愛他人的部分，而不是去批判別人，「我求求你，讓孩子把注意力集中在關愛他人，因為不久後我就得把我可愛的女兒送到這個可惡的世界裡。」

她明白自己的要求有些自私，但她需要這一代父母培養出的下一代，可以讓她的女兒在這個世界上很安全，「這個世界到處都是人，如果他們有機會，他們會傷害她。」相對的，她也會為大家做出同樣的事，保護所有被欺負的孩子，「我必須相信，這一代的父母比起憤怒，更多的是盟友，拜託了，請幫助我作對的事情吧！」

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關鍵字：媽媽,母親,女兒,同性戀,同志,出櫃,西雅圖,北美要聞

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