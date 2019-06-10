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帶6月大兒外出吃飯突哭鬧！2女猛盯眼神殺　二寶媽委屈PO文

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▲▼女網友帶兒子到餐廳用餐，兒子突然哭鬧起來，週遭的人使以不好的眼神，讓她認為「眼神是不是可以友善一點」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲女網友帶兒子到餐廳用餐，兒子突然哭鬧起來，週遭的人卻使以不好的眼神，讓她感到無奈。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

小孩在外面難免會哭鬧，而父母親則要面對外人側目的眼神！一名女網友在臉書發文，帶兒子到餐廳用餐卻突然哭鬧起來，而週遭的人不僅一直看，還使以不好的眼神，讓她委屈的說「眼神是不是可以友善一點」。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，帶6個月大的兒子去吃壽司，吃飯時兒子突然哭鬧起來，忙著泡奶時無意間發現右前方的2名女子眼神非常不好，「還一直轉向我這邊看。」而原PO表示，「可能孕婦玻璃心，我只覺得6個月大的寶寶什麼時候哭鬧我不確定，但第一時間我有想辦法哄，而不是放任不管。」

請繼續往下閱讀...

女網友接著說，打擾別人吃飯很不好意思，但起碼沒讓兒子到大哭大鬧的地步，可是在第一時間就哄小孩時，那2名女子的眼神彷彿就訴說著，「沒事不要帶小孩出門吃飯應該在家才對」，讓原PO無奈的說，「我沒有要任何人體諒我或我兒子，只是覺得如果小孩安靜下來的話，眼神是不是可以友善一點？」

女網友最後說到，「如果每次出門都遇到這樣的人，那是不是那些有小孩的就不該出門？快快樂樂出門還要被別人用那種眼神看，不曉得是他沒孩子還是怎樣？小嬰兒什麼時候會鬧的確不知道，但有哄總比沒哄好。」她也強調，「我不放任孩子，我是個虎媽，我兒子非常怕我。」

此文一曝光，網友也紛紛留言，「帶小孩出門在外就是不管你怎麼做都會有不一樣的聲音與眼神，做自己就好」、「通常遇到這種我會瞪回去」、「總覺得這個社會對認真哄嬰兒的媽咪一點都不友善＋1」、「這社會懂得同情的不多了」、「媽媽帶小朋友吃飯真的很辛苦。」

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關鍵字：爆怨公社,母親,兒子,壽司,哭鬧,虎媽,眼神,哄小孩

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