開齋嘉年華萬人嗨翻！　柯文哲：繼續增設穆斯林友善醫院

▲2019臺北開齋節暨穆斯林嘉年華。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

為慶祝齋戒月結束，台北市政府9日在大安森林公園舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場有50攤的世界穆斯林市集、穆斯林草地講堂活動，超過萬人到公園野餐擠爆。台北市長柯文哲到場同歡，體驗多元文化。

柯文哲發送開齋節的200份紀念野餐墊給現場的朋友，穆斯林爭相與柯合照，市集有摩洛哥文創小物、印度香料、伊朗甜點等特色商品，還可體驗Henna彩繪、綁伊斯蘭頭巾，柯文哲挑戰印尼話的「開齋節快樂」，並與三位網紅大啖芒果冰消暑，不時做出怪表情笑翻眾人。

柯文哲在致詞時表示，台灣政府近年來推動新南下政策，東南亞很多國家有穆斯林朋友，包括印尼，馬來西亞，汶萊來等國，不僅有強大的市場，也有很多朋友來居住，讓台灣民眾漸漸熟悉這些國家和他們的文化，2018年全球穆斯林旅遊評比，台灣在非穆斯林國家拿下第三名，僅次於英國、日本，比2017年又進步兩名。

柯文哲也說，台北市清真認證餐廳、旅館有57間，佔了全台灣的四分之一，台北捷運公司開始在重要的捷運站在無障礙廁所裝設免治馬桶，方便穆斯林在祈禱前所需的淨下準備；台安醫院通過穆斯林認證，有提供禮拜堂、可蘭經、淨下設備，還有200多種符合清真規範的菜餚，他已經指示衛生局，繼續增加穆斯林友善醫院。

柯文哲提到，台灣外籍移工有70萬，其中印尼籍佔了27萬，在台北市有超過3萬名印尼移工照顧台北市長者，在這邊要代表台北市的長者，謝謝他們的照顧。