小老闆娘離婚追討145萬薪資　「少了一張紙」讓她連輸兩次

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓女子24年前嫁給家中經營冷凍機械廠的鄭姓少東，後來雙方在2017年離婚，她指控，自己在這段婚姻期間前往夫家的公司上班，卻沒有領到任何薪水，因此提告追討145萬多元的薪資。不過，高雄高分院合議庭認為，夫家負責支出生活開銷，劉女也曾寫感謝函給公婆，雙方並未簽訂勞動契約，也未有逼迫工作的情況，最後裁定駁回上訴，全案仍可上訴。

▲劉女要求夫家支付她在婚姻期間幫忙經營家族企業的薪水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關，下同）

劉女指控，她是在1995年5月和鄭男結婚，婚後隨即在公公經營的冷凍機械廠任職，負責處理客戶訂單、整理訂單物品等，還要裝箱、裝櫃、交貨、送貨，就連假日也需要加班，直到2017年1月離婚為止，都沒有拿到任何薪資，根本就是受到不公平的對待，於是決定提告追回應該屬於自己的薪水，總計共145萬4688元，夫家還得提繳19萬504元的費用到她的勞工退休金專戶。

不過，鄭男的父親反駁，劉女身為媳婦，到公公經營的公司幫忙，身分算是家族企業的「小老闆娘」，雙方沒有約定薪資金額、休假、資遣等事項，也不會強硬規定上下班時間，或是管理她是否缺勤，根本不算是僱傭關係，況且媳婦婚後的生活費用、家庭必要支出、小孩教育費都是由夫家支出，如今反過來追討薪資，只是想報復兒子當初選擇訴請離婚罷了。

▲鄭父質疑媳婦是不滿兒子提告離婚，才會想出這招報復。

由於劉女一審被判敗訴，她不滿上訴。高雄高分院合議庭認為，劉女在婚前就知道丈夫是獨生子，婚後也辭掉幼稚園的工作到工廠幫忙，期間還有回到大學繼續唸書，並寫下感謝函給公婆，顯然當時雙方的感情還算融洽。

只是劉女聲稱自己是夫家公司的「無給職勞工」，卻又無法證明雙方有勞動契約，二審仍被合議庭駁回上訴，吞下二連敗。