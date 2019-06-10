　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小老闆娘離婚追討145萬薪資　「少了一張紙」讓她連輸兩次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓女子24年前嫁給家中經營冷凍機械廠的鄭姓少東，後來雙方在2017年離婚，她指控，自己在這段婚姻期間前往夫家的公司上班，卻沒有領到任何薪水，因此提告追討145萬多元的薪資。不過，高雄高分院合議庭認為，夫家負責支出生活開銷，劉女也曾寫感謝函給公婆，雙方並未簽訂勞動契約，也未有逼迫工作的情況，最後裁定駁回上訴，全案仍可上訴。

▲▼上班、工作、下班、電腦 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉女要求夫家支付她在婚姻期間幫忙經營家族企業的薪水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關，下同）

劉女指控，她是在1995年5月和鄭男結婚，婚後隨即在公公經營的冷凍機械廠任職，負責處理客戶訂單、整理訂單物品等，還要裝箱、裝櫃、交貨、送貨，就連假日也需要加班，直到2017年1月離婚為止，都沒有拿到任何薪資，根本就是受到不公平的對待，於是決定提告追回應該屬於自己的薪水，總計共145萬4688元，夫家還得提繳19萬504元的費用到她的勞工退休金專戶。

不過，鄭男的父親反駁，劉女身為媳婦，到公公經營的公司幫忙，身分算是家族企業的「小老闆娘」，雙方沒有約定薪資金額、休假、資遣等事項，也不會強硬規定上下班時間，或是管理她是否缺勤，根本不算是僱傭關係，況且媳婦婚後的生活費用、家庭必要支出、小孩教育費都是由夫家支出，如今反過來追討薪資，只是想報復兒子當初選擇訴請離婚罷了。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲鄭父質疑媳婦是不滿兒子提告離婚，才會想出這招報復。

由於劉女一審被判敗訴，她不滿上訴。高雄高分院合議庭認為，劉女在婚前就知道丈夫是獨生子，婚後也辭掉幼稚園的工作到工廠幫忙，期間還有回到大學繼續唸書，並寫下感謝函給公婆，顯然當時雙方的感情還算融洽。

只是劉女聲稱自己是夫家公司的「無給職勞工」，卻又無法證明雙方有勞動契約，二審仍被合議庭駁回上訴，吞下二連敗。

ET快訊
陳芳語根本超有料！　穿超低胸喝酒「半球全看光」
獨／邵雨薇演唱會被酸難聽！回家大哭「心情很複雜」

關鍵字：離婚,薪水,勞動契約

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結帳等店員找錢被後方女客撞開　她無限白眼回擊：到底急什麼？

連假最後一天老闆送育幼院19桶炸雞　員工兩油鍋炸到滿身汗樂分享

19歲表叔脫褲磨蹭8歲姪女「賠30萬獲原諒」　家屬寫信換緩刑

受刑人伸進棉被「握槍」5分鐘　他翻身兩次怨：我動一下才縮手

酒店小姐大戰業務人夫6次　一句「難怪老公只想往外跑」氣炸正宮

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

瑞芳深夜槍響！2轎車駛來朝屋內「連轟13槍」　3男中彈急送醫

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　駭客張啟元起訴

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

路易十三KTV槍擊案陳勇志殺2死2傷　無期徒刑定讞

車禍骨盆骨折「無法行房」　她向三寶駕駛求償120萬結果出爐

柯文哲自爆民調大贏韓國瑜　蔡英文：市民希望他們多談市政

孕婦想喝咖啡　星巴克男店員「怕害到胎兒」堅決不給遭罵翻

環台義剪還缺10萬　「弘髮少年」心急無法成行

畢業歌票選倒數3天！明道中學、曙光女中差不到百票搶第一

6/11搶報名！永然高中法律生活營一探我們與法的距離

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院搶救

每日取消115次航班！　美航空停飛波音737MAX延長至9月

華南青少棒／台中地區大雨　竹縣、台中之戰暫停

國中會考／數學非選題目新穎　閱卷師：要讓學生體會數學是有用的

社會熱門新聞

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷..

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！..

酒店女大戰人夫6次　正宮爆氣反..

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

國中女無照騎車爆頭亡　駕駛自責..

獨／14歲少女慘死　阿姨痛哭：..

快訊／瑞芳深夜槍響！3男中彈送..

即／重機撞進公車底部　騎士慘摔

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友..

漁港溺水1死1命危　3兄妹相依..

夜火他屋內慘死！媽媽要賠200..

2獒犬街頭暴咬…阿婆驚：我被拖..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

熟睡遭猥褻5分鐘　受刑人下場慘

更多熱門

相關新聞

畢業5年↑！「起薪28K算高」他後悔選文組

求學階段的許多決定都很重要，像是高中時，考慮選讀文組或理組可能會影響以後出路。一名男網友在PTT問「有人也畢業5年以上後痛恨當年選文組？」並說自己就是那個憤恨不平的文組憤青，認為理組畢業起薪都6萬以上，可悲文組28K就不錯了，最後更直呼，如果以後兒女想讀文組的話「一定罵醒他」。

女友沒臉書、IG！他亂搜挖出驚人秘密

老闆愛上女工 忍了20年崩潰離婚

夫妻月收30萬「嘆結婚辛苦」網戰翻

前女友一家勞健保老公全包！人妻氣暈

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

馬如龍一生救豬哥亮3次！

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面