「百萬人白衣塞滿街」香港反送中遊行　外媒關注：主權移交後最大示威

▲香港「反送中」遊行超過100萬人參加。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外媒報導

抗議當局修訂逃犯條例，超過100萬名香港民眾9日參加「反送中」遊行，成為香港20多年來規模最大的示威活動，也吸引外媒關注。英國廣播公司（BBC）報導，這是香港1997年主權移交後，最大規模的示威活動。

據BBC報導，警方聲稱現場僅24萬人參與，不過那只是活動最高峰的聚集人數，主辦單位計算整體參與人數，確認有超過100萬人參加。若主辦單位人數準確，那「反送中」遊行就是香港移交主權後，最大規模的示威活動。

報導指出，上一次大規模的活動是2014年、爭取真普選的「雨傘革命」，當時民眾持續占領的行動長達79天，卻沒能達成目的，讓香港的民主行動一度沉寂。

▲外媒指出，這是香港主權移交後罪大規模的示威活動。（圖／路透社）

雖然「反送中」遊行的參與人數讓民運團體士氣大振，但許多人認為不樂觀，因為親北京政黨在香港立法會占有多數席次，當局恐怕不會讓步。

另外，紐約時報分析，北京鐵腕管治讓香港人民因失去自由而憂懼、憤怒，「反送中」遊行的人數比2003年反對香港基本法第23條的立法遊行高出2倍，也等同於對行政長官（特首）林鄭月娥的反對。