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19歲表叔脫褲磨蹭8歲姪女「賠30萬獲原諒」　家屬寫信換緩刑

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄19歲男子阿宏（化名）與8歲的小姪女、其他家屬同住，卻趁著沒人注意時4度脫褲猥褻姪女，甚至曾脫光兩人下半身的衣物強行磨蹭下體，一審被法官依強制猥褻罪判處5年半的有期徒刑。後來阿宏以30萬元達成和解，家屬也寫信向法官表明願意原諒他，希望能給予機會；高雄高分院最後改判2年、緩刑5年，還得支付國庫10萬元、參加10場法治教育。

▲▼床單,被單,房間,套房。（圖／示意圖／pixabay）

▲阿宏在4次犯行中，曾兩度把姪女帶進房間猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿宏第一次伸出狼爪是在2016年6月間，他不顧姪女意願強行將手伸入內褲撫摸下體；隔年11月他發現姪女在2樓的房間玩耍，於是隔著外衣撫摸胸部；接著在第二次得手之後沒幾天，他假裝要拿東西給姪女，把人拉到3樓的房間再強行脫掉內外褲，並以自己的下體磨蹭孩子。

後來，阿宏2017年12月騎車去載姪女下課回家，途中再度隔著衣物伸出鹹豬手，等到返回住處後，又把人帶上3樓房間，脫光雙方下半身的衣物再次猥褻得逞。女童事後向家中其他長輩吐露心聲，這才揭發整起事件。

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女童一共遭表叔猥褻4次。

阿宏一審被依強制猥褻罪判處5年半刑期，但上訴二審期間，他以30萬元和姪女的親人達成和解，對方也寫了一封親筆信寄到法院，希望法官給予他改過自新的機會。

高雄高分院合議庭認為，阿宏患有癲癇必須長期服藥，平時也會幫忙接送姪女上下學，考量到他只有19歲，人格、心智、思慮以及控制能力都不如有豐富社會經驗的成年人，只是因為血氣方剛一時色慾薰心，未能控制自己的性衝動才會對姪女出手，事後也已獲得原諒，因此改判處2年有期徒刑、緩刑5年，同時還得支付國庫10萬元、參加10場法治教育、提供240小時的義務勞務。

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關鍵字：強制猥褻罪,高雄高分院

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