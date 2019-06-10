結帳等店員找錢被後方女客撞開　她無限白眼回擊：到底急什麼？

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台北一名女網友9日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，剛剛在超商買東西結帳，正在等店員找錢，就被排在後面的另一名女顧客撞開，對方還很用力地把自己的東西放在桌上，當下內心的真的是無限白眼，「小姐，要結帳也等人家先離開再換妳啊，請問到底在急什麼？」

▲原PO在等店員找錢時被後方的女顧客撞開。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，當時店員正在找錢，她正準備要把結完帳的東西拿走，沒想到就被一位跟自己年紀差不多的女顧客從旁邊撞開，「她很用力地把自己的東西放在桌上！真的是無限白眼，小姐，妳要結帳也等人家先離開再換妳啊，先來後到不知道喔？在人家後面排隊，本來就是要等前面的人走掉再換妳去結啊。」

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「請問到底在急什麼？」原PO接著說，根據她自己的觀察，好像某部分的人都很喜歡這樣，不等前面的人離開，就急著把自己的東西放到桌上，「我真的覺得有些人有眼睛卻不懂看時機。」

▲網友們認為先把待結帳的商品放在桌上是還好，但撞人就真的很沒禮貌。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

其他網友看完PO文紛紛留言安慰原PO不要生氣，「用撞的確實很沒禮貌」、「我覺得前面的人還沒離開，把自己要結帳的商品放桌上這點還好，但撞人就真的太靠北了」、「我遇過滿多這樣的人，這時候會有一種被無聲催促的感覺，於是默默加快手腳往前走，所以原PO別氣啦，要氣真是永遠氣不完」。

不過也有網友緩頰說，有時候店員看到後面的客人手上東西很多，會提醒可以先把要結帳的東西放在桌上，「我是不會撞人，但是有時候前面的人放個錢或發票，錢包像是打了800萬個結一樣慢，這時我就會先把自己的東西放到桌上。」