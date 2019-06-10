受刑人伸進棉被「握槍」5分鐘　他翻身兩次怨：我動一下才縮手

記者黃翊婷／綜合報導

金姓男子先前因為詐欺案被判刑，沒想到進到矯正署台北看守所之後，竟然對同房的另一名受刑人阿彬（化名）伸出狼爪，趁著對方熟睡時撫摸下體長達5分鐘，一審被新北地院法官依乘機猥褻罪判處7個月有期徒刑，且不得易科罰金，他不滿上訴。二審高等法院法官則認為，金男雖然是累犯，但詐欺罪與乘機猥褻罪不同，加重刑期並不恰當，最後改判6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

▲金男在台北看守所的舍房內猥褻隔壁床的受刑人。（圖／記者陳雕文攝）

阿彬指控，2018年4月23日凌晨3時許睡到一半，突然感覺被睡在隔壁床的金男撫摸下體，「我覺得他是有意識地摸，因為我動一下他就會縮手，如果我不動，他就會繼續摸。」

而檢方勘驗看守所的監視器畫面，發現金男在當日凌晨3時49分開始伸出鹹豬手，當時兩人是呈現面對面的側躺姿勢，接著阿彬將睡姿改為正躺，他還是不罷休，這時阿彬又稍微往左翻轉，他則是伸長手繼續摸，直到對方受不了坐起身，才把手收進棉被裡，假裝什麼事都沒有發生。

▲阿彬覺得金男是有意識地撫摸，就算他頻頻改變睡姿還是不收手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

由於金男先前曾因詐欺案件被判處3個月有期徒刑，雖然事後已經與阿彬達成和解，但一審新北地院法官認為他是累犯，依法應該加重刑期，因此依乘機猥褻罪判處7個月有期徒刑，且不得易科罰金。

金男不滿上訴，二審高等法院法官指出，他雖然符合5年內再犯則視為累犯的規定，但詐欺罪與乘機猥褻罪不同，加重刑期確實不妥，最後改判處6個月刑期，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。