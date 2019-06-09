划龍舟勇渡蘭嶼GG了！　遭遇大浪打翻船海署艇迅速救人

記者張君豪／台東報導

今天9日下午約13時，由某民間協舉辦划龍舟渡黑潮到蘭嶼活動，不料龍舟接近蘭嶼時居然翻船！海巡署第十巡防區指揮部接獲民眾緊急報案：「有龍舟於蘭嶼人面岩外海約0.5浬處翻覆」海巡署第十巡防區指揮部立即成立緊急應變中心實施救援。翻覆的龍舟船行道蘭嶼外海0.5海浬處、因突發強浪導致龍舟翻覆，所幸海巡署艦艇及在旁支援漁船連昌號立即將落海17名船員搭救上船，所幸這起意外無人傷亡！

▲龍舟在蘭嶼外海翻覆，所幸漁船及海巡署艇在旁戒備迅速救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲龍舟在蘭嶼外海翻覆，所幸漁船及海巡署艇在旁戒備迅速救人。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：這項划龍舟勇渡蘭嶼活動，是「台灣說蘭嶼環境教育協會」規劃9日舉辦辦理「青山綠水、划渡蘭嶼」活動，該活動為操划龍舟1艘、自屏東滿洲鄉港口溪沙灘出發，期間由第十四、十五海巡隊線上巡防艇、遊艇及漁船全程戒護、希望能藉此活動橫渡到蘭嶼，船上共有17人。

▲龍舟在蘭嶼外海翻覆，所幸漁船及海巡署艇在旁戒備迅速救人。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署說，該活動進行原本順利，期間航行至蘭嶼外海約0.5浬處時，遭遇長浪及強風襲擊導致龍舟瞬間翻覆，海巡署警戒艇見狀，立即通報處置，並與在旁警戒漁船連昌號，即時將落海人員計17員全數救援上艇，由救援巡防艇提供保暖棉被供落水人員使用，後續已將人員載返蘭嶼開元港。

【其他新聞】

►獨 ／建中生惡搞「蔣公銅像→薩諾斯」惹爭議 校友揚言提告

► 水電工很會！租公寓竊電「挖礦」鄰居抓狂 恐賠550萬



►萬安演習警報剛響「重機單車相撞」 騎士犁田撞電桿爆頭亡！