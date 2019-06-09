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龍舟跨洋挑戰失敗！距蘭嶼1公里遭大浪打翻　22划手落海獲救

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▲▼龍舟在距蘭嶼約1公里的海域遭大浪打翻，22名划手全數落海，所幸被戒護艇救起。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼龍舟在距蘭嶼約1公里的海域遭大浪打翻，22名划手全數落海，所幸被戒護艇救起。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼龍舟在距蘭嶼約1公里的海域遭大浪打翻，22名划手全數落海，所幸被戒護艇救起。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為喚起外界重視海洋廢棄物議題，環保人士挑戰划龍舟從台灣島橫渡太平洋到蘭嶼，就在距蘭嶼約1公里的海域，突遭一陣大浪打翻，舟上22名划手全數落海，隨行被戒護艇立刻拋繩救援，落海人員全數平安獲救，今年捲土重來的壯舉再度失敗。

香港造龍舟師傅「阿康」和蘭嶼環保人士「阿文」，去年就組隊挑戰划龍舟橫渡太平洋闖蘭嶼，當時從台東縣大武鄉南田下水，最後因浪大而告失敗，今年他們信心滿滿捲土重來。

▲▼龍舟在距蘭嶼約1公里的海域遭大浪打翻，22名划手全數落海，所幸被戒護艇救起。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

22名龍舟划手全數安全被救上岸。

阿文1行22人9日清晨5時在屏東滿州鄉恆春半島最南端的興海漁港下水出發，航程原定當天晚上9時到達蘭嶼。

不料當天下午1時多，龍舟在距蘭嶼僅約1公里海域，一陣大浪打翻船上22名划舟手，幸經隨行戒護的海巡署巡邏艇救起，雖然功敗垂成但人員都平安無傷。

來自蘭嶼的林正文「阿文」，擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」及廢油的污染，6年前開始回收廢油和寶特瓶，並利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，要喚起大家對蘭嶼受環境污染的重視重視。2016年9月間阿文與到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康「阿康」巧遇，阿康受被阿文的精神感召，從此開始幫忙募款打造龍舟。

阿文與阿康去年首度挑戰划舟跨洋壯舉，最後浪大失敗；今年再次挑戰，在距離蘭嶼僅1公里處再遭大浪打翻功敗垂成。

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關鍵字：龍舟,跨洋,功敗垂成,蘭嶼,1公里,大浪,划手,落海,阿文,阿康

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