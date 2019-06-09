直播／韓國瑜「愛河擊鼓」率隊划龍舟　精神口號：發大財

地方中心／高雄報導
2019高雄市府首長龍舟表演賽於9日傍晚開始，市長韓國瑜將擔任鼓手，率領3位副市長以及各局處首長划龍舟，吸引許多韓粉期待。另外活動期間，大家會一起喊精神口號「划龍舟，發大財」，全程《ETtoday新聞雲》將直播，為大家掌握最新動態。
▲高雄市長韓國瑜先前練習畫面。（圖／運動發展局）
【更多新聞】
影／花蓮造勢韓粉湧15萬？1.6萬張椅沒坐滿...網紅現場實算：頂多3萬
地方中心／高雄報導
2019高雄市府首長龍舟表演賽於9日傍晚開始，市長韓國瑜將擔任鼓手，率領3位副市長以及各局處首長划龍舟，吸引許多韓粉期待。另外活動期間，大家會一起喊精神口號「划龍舟，發大財」，全程《ETtoday新聞雲》將直播，為大家掌握最新動態。
▲高雄市長韓國瑜先前練習畫面。（圖／運動發展局）
【更多新聞】
影／花蓮造勢韓粉湧15萬？1.6萬張椅沒坐滿...網紅現場實算：頂多3萬
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..