直播／韓國瑜「愛河擊鼓」率隊划龍舟　精神口號：發大財

國民黨10日將公布參加黨內總統提名初選名單，確定包括韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5人，並已對韓等5人發出邀請參加11日的「參加初選同志座談會」，並隨附一份「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，要求5人簽章立約，承諾如果反違反公約6項規定，願受黨紀處分，絕無異議。