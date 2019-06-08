防空服員突襲式罷工！ 消保處：「發生前」買好旅遊不便險

▲長榮空服員預告，6月24日前都有可能罷工，要出國的旅客務必隨時留意。（資料圖／記者陳涵茵攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園空服員職業工會昨日開票結果出爐，正式取得罷工權，行政院消費者保護處立即在網站建立專區，提供旅客因應的懶人包及相關資訊。消保處提醒，旅客一定要在「已宣布或已公告罷工前」投保，否則無法獲得理賠。

消保處表示，近期要出國的旅客應持續留意罷工事件的最新資訊，並思考萬一遇到罷工時之因應之道，才能降低因罷工受到之衝擊，對於可能發生罷工之情形，交通部已要求長榮航空妥為訂定應變計畫，發揮最大運能，將罷工之影響降到最低。

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消保處也在官網建立「空服員工會對長榮航空取得罷工權專區」，提供旅客如何因應之懶人包及相關資訊，包含在罷工前，旅客可先參閱航空公司網站之航班異常處理原則等常見問答資訊，亦可透過該專區、APP、客服電話及機場櫃檯，預先作好準備。

另外，航班因罷工取消或延誤時，個人旅客可退改票或簽轉其他航班，航空公司不收手續費。消保處說，至參團旅客，旅行社應協助安排轉搭其他航班或轉團，若無法成行，可依國外旅遊定型化契約相關規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。

消保處指出，因罷工衍生食宿、交通等必要費用，應完整保留登機證及相關支出費用單據，以利日後向航空公司求償。分擔航班不確定風險，消保處提出，旅客也可先購買旅遊不便險，但必須在「已宣布或已公告罷工前」就要投保，否則無法獲得理賠，也有少數保險公司將罷工列為不保事項，因此應充分瞭解契約內容，比較後再選擇。

消保處呼籲，長榮航空勞資雙方，一旦發生罷工，對於廣大旅客必然產生衝擊，仍請勞資雙方以消費大眾為念，就勞資爭議持續理性對話、耐心溝通，共同尋求解決方案，讓事件能儘速圓滿落幕。

