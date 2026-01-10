憲指部94週年部慶　承繼忠貞精神續寫光榮使命

軍聞社／記者蔡枋澐報導

憲兵指揮部今日於忠貞營區舉行「慶祝94週年部慶活動」，由指揮官鄭中將主持，邀請歷任司令、退役前輩、後憲先進及各界貴賓共襄盛舉，齊聚一堂見證憲兵部隊忠貞軍風與梅荷志節，傳承不輟。

慶祝大會首先由國防部藝工隊開場表演，並在部慶紀念影片中，回顧憲兵部隊發展歷程與年度任務成果。鄭指揮官也頒獎表揚年度訓練績優單位與楷模、傑出退役憲兵、績優總會幹部、終身貢獻獎暨績優後憲及企業敬軍代表，肯定官兵與各界長期支持憲兵、守護國家安全的付出與貢獻，官兵也在大會中呈獻「國軍114年狙擊手鑑測團體第一名」獎盃，以激勵團隊士氣。

鄭指揮官致詞時表示，憲兵為歷史悠久且具優良傳統的軍種，自民國21年成立以來，歷經多次重大戰史與考驗，先賢先烈以赤膽忠心拱衛中樞，奠定國家安定發展的基石；時至今日，憲兵官兵在各項任務與訓練中持續精進淬鍊，堅守不同崗位，矢志延續先烈所留下的成果，展現守護家園的忠貞信念與赤膽之心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭指揮官指出，面對敵情威脅與現代戰爭型態轉變，憲兵部隊肩負拱衛中樞安全的重要使命，轉型精進不容停歇；回顧過往一年，官兵戮力各項訓練與任務，在人才培育、保防工作、戰力建設、官兵生活改善及心理輔導等面向均展現具體成效。

鄭指揮官強調，展望新的一年，期勉全體官兵依既定計畫落實執行，做好風險管控與戰備整備，並盼退役前輩與各界持續支持，攜手發揚憲兵梅荷志節，延續光榮使命。 慶祝大會後，官兵發揮平時勤訓精練的成果，依序實施分列式、憲兵戰技操演、重機展演及衛戍憲鋒綜合操演等動態展示，展現憲兵部隊堅實戰力與矢志守護國家安全的忠貞信念。