鮮肉學長「出借大腿枕」爆紅！小學弟睡翻　他暖笑撥髮驚呆網：超帥

▲網友大讚學長露出的溫暖笑容 。（圖／翻攝自臉書／Kullathida Kaewphimpha，下同）

國際中心／綜合報導

泰國東北部沙功那空府一所學校7日進行拜師節活動排練。但值得一提的是，一名男同學在活動期間借出自己的大腿與懷抱，讓坐在他身旁、年幼的一年級小學弟躺著睡，直到排練活動結束。影片被老師分享至臉書後，引起大批網友關注，讓這名男學生一夕爆紅。

泰國網報導，老師Kullathida Kaewphimpha周五在臉書分享了影片，捕捉到小學弟熟睡被人叫醒的一幕。影片顯示，一臉剛睡醒的他看似搞不清楚狀況，伸出雙手不斷來回摸著自己的前額和臉，貌似是想讓自己變得清醒；在這段期間，這名學長露出溫暖的笑容看著小學弟。

在影片分享至臉書後，引起網友熱議。有許多人在影片下方留言，大讚這是相當溫暖、可愛的一幕，且學長的笑容看起來很溫柔；另外也有人提到，希望老師提供這名男學生的臉書。根據網友的留言，這名出借「大腿枕」的學長臉書似乎也已被肉搜出來。

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老師Kullathida Kaewphimpha今天（9日）稍早的最新貼文，她感謝所有幫忙按讚分享的網友。事實上，泰國有2個教師節，分別是1月16日的教師節以及6月的拜師節。根據政府規定，拜師節的時間可由學校自訂。