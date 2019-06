火車出軌！記者拍照竟遭剝光「尿射嘴裡」　4警甩巴掌痛毆引公憤

▲ 受害的記者說明自己的遭遇。(圖/翻攝自推特/Benarasiyaa)

國際中心/綜合報導

印度北方邦日前發生一起離譜的案件,一名電視新聞記者在火車脫軌意外現場,欲拍下事故畫面,沒想到竟遭鐵路警察阻止,且警察對他拳打腳踢,甚至脫下他的衣服,還拉下褲子、將尿液射進他的嘴裡。4名警察不顧記者不斷求饒,完全沒有停止暴行,現已被逮捕立案。

一名官員13日向《印度報業托拉斯》表示,北方邦4名警察涉嫌毆打正採訪斯哈姆利市(Shamli city)附近一起貨物列車出軌事件的記者。印度電視頻道News24記者夏爾馬(Amit Sharma)12日被拖到斯哈姆利的政府鐵路警察(Government Railway Police,GRP)辦公室後,全身衣服被剝光、遭到騷擾。

GRP警長杜貝(Subhash Chandra Dubey)說明,已經將4名警察立案。他們被指對記者造成傷害、侮辱、搶劫及非法監禁。此外,杜貝在案發當天便暫停警官庫馬爾(Rakesh Kumar)及警員帕瓦爾(Sanjay Pawar)的職務。

Soon after, the journalist was attacked and brutally assaulted by one of the aides (in white shirt) of inspector Rakesh Kumar present at the spot. The journalist was later allegedly dragged and taken to GRP police station in Shamli. pic.twitter.com/cuGNtZjVyt