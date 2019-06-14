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火車出軌！記者拍照竟遭剝光「尿射嘴裡」　4警甩巴掌痛毆引公憤

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▲▼火車脫軌！警察阻記者拍照「尿他嘴裡」。（圖／翻攝自推特／Benarasiyaa）

▲ 受害的記者說明自己的遭遇。（圖／翻攝自推特／Benarasiyaa）

國際中心／綜合報導

印度北方邦日前發生一起離譜的案件，一名電視新聞記者在火車脫軌意外現場，欲拍下事故畫面，沒想到竟遭鐵路警察阻止，且警察對他拳打腳踢，甚至脫下他的衣服，還拉下褲子、將尿液射進他的嘴裡。4名警察不顧記者不斷求饒，完全沒有停止暴行，現已被逮捕立案。

一名官員13日向《印度報業托拉斯》表示，北方邦4名警察涉嫌毆打正採訪斯哈姆利市（Shamli city）附近一起貨物列車出軌事件的記者。印度電視頻道News24記者夏爾馬（Amit Sharma）12日被拖到斯哈姆利的政府鐵路警察（Government Railway Police，GRP）辦公室後，全身衣服被剝光、遭到騷擾。

GRP警長杜貝（Subhash Chandra Dubey）說明，已經將4名警察立案。他們被指對記者造成傷害、侮辱、搶劫及非法監禁。此外，杜貝在案發當天便暫停警官庫馬爾（Rakesh Kumar）及警員帕瓦爾（Sanjay Pawar）的職務。

這起事件的現場影片在推特上瘋傳，觀看次數超過20萬。由影片中可見，穿著灰衣的庫馬爾首先奮力甩了穿著藍襯衫的夏爾馬2巴掌；庫馬爾的下屬接著抓住夏爾馬狂打。夏爾馬趁隙逃脫後，跑了沒多久又被另一名警察抓住，腹部、臉部等都遭強力毆打。

夏爾馬指控，儘管他不斷求饒，GRP的暴行依舊沒有停歇，庫馬爾的下屬甚至在他嘴裡撒尿，「他們穿著便衣。有一個人打中我的相機，當我把相機撿起來的時候，他們就打我、虐待我。」

另一段影片顯示，夏爾馬被拘留在GRP的辦公室裡，大聲道出警察對自己的暴行；而庫馬爾則坐在椅子上，拒絕承認所有指控；而這起襲擊事件也點燃印度人民對北方邦政府的憤怒。

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