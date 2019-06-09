深夜全台變天到周末　滯留鋒+西南氣流恐3天豪雨↑降雨「南部父母官注意」

▲深夜起鋒面靠近，各地開始變天。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

深夜開始變天！根據中央氣象局今天（9日）上午11時最新預報資料，深夜至周一（10日）開始，西半部及東北部有局部大雨或豪雨發生的機率；周二（11日）至周四（13日）滯留鋒面及西南氣流影響，各地有局部大雨或豪雨，尤其西半部有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。氣象專家李富城提醒，梅雨期進入下半場，往往一來就是大雨傾盆，尤其是中南部，偶而來個一雨成災，請南部的父母官多加注意，周二就會有一場測試。

氣象局說，今白天天氣與8日類似，大致多雲到晴，由於鋒前西南風沉降及晴朗天氣的影響，花東地區及高屏近山區容易有36度以上高溫發生的機率；下午仍有午後雷陣雨發生的可能，較集中在中南部及各地山區。

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▲▼氣象局表示，今鋒面位於台灣北部海面，深夜起開始靠近台灣。（圖／氣象局／下同）

氣象局表示，深夜至周一（10日）開始，由於鋒面雲系更為靠近，搭配上西南風的增強，海峽上的對流會逐漸對西半部及東北部地區產生影響，天氣比起今不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；對流雲系通過時，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局提醒，周二至周四滯留鋒面及西南氣流影響，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨或豪雨，尤其西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；周二起北部及東北部天氣轉涼。氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。

▼根據氣象局定量降水預報，周一凌晨起全台水氣增加。





氣象局指出，周五（14日）、周六（15日）鋒面位於巴士海峽，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；北部及東北部天氣稍涼。

李富城也在臉書提醒，梅雨期進入下半場，往往一來就是大雨傾盆，尤其是中南部，偶而來個一雨成災，請南部的父母官多加注意，周二就會有一場測試。他說，周一開始梅雨鋒面接近台灣，梅雨即將結束的鋒面到達台灣，「帶來的雨水都是豪大雨，朋友們要有心理準備，明天過後的雨是比較大的。」

氣象局今年首推「較大規模或較劇烈豪雨作業」，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。日前因應連日豪雨及鋒面影響，氣象局首度於5月19日晚間8時30分啟動；這次滯留鋒面來襲，氣象局不排除再次啟動。

▼滯留鋒面將影響，北部逐日降溫。