　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅雨滯留鋒面帶致災性大量降水　全台周一起豪大雨至周末「要有心理準備」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲周一起梅雨鋒面靠近影響，全台天氣開始不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周一（10日）鋒面接近，全台有短暫陣雨；周二（11日）到周四（13日）鋒面影響，雨勢最明顯，全台有局部大雨或豪雨；周五、周六鋒面往南壓，全台依舊有雨，但南部雨勢比較明顯，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。氣象專家李富城提醒，「朋友們要有心理準備，明天過後的雨是比較大的。」氣象專家吳德榮也說，台灣將進入今年5月以來最不穩定的一段時間，有帶來致災性大量降水的潛勢。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地以晴朗炎熱為主，氣象局對高雄、屏東、花蓮、台東和大台北發布高溫資訊，局部地區有機會來到36度以上；今鋒面在北部海面，台灣處於鋒面前緣，加上西南風影響，會有雲系從台灣海峽移入，西半部有局部短暫雨，民眾外出請攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，入夜後全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周一鋒面南壓接近台灣，下雨區域擴大，全台有短暫雨，西半部有局部大雨；周二到周四雨勢最明顯，全台有局部大雨或豪雨；周五、周六鋒面往南壓，全台依舊有雨，但以南部雨勢比較明顯。

劉沛滕說，這波鋒面滯留台灣上空至少3天以上，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」；至於鋒面強度是否為今年最強還要再觀察，但因是「滯留型」累積雨量會比較多。氣象局也罕見提醒「有致災的可能」。

劉沛滕指出，周一各地高溫因降雨約30度；鋒面周三、周四往南部移動，北部吹偏北風比較涼，一整天溫度約25、26度。

▼梅雨鋒面將影響，北部高溫逐日下降。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局預測圖、最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二梅雨季第5道鋒面抵達，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間；周二至周四，滯留鋒在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…等）發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢；周五、周六滯留鋒緩慢向南移動至巴士海峽，中南部仍受其影響需持續注意，北部比較緩和。

李富城也在臉書提醒，梅雨期進入下半場，往往一來就是大雨傾盆，尤其是中南部，偶而來個一雨成災，請南部的父母官多加注意，周二就會有一場測試。他說，周一開始梅雨鋒面接近台灣，梅雨即將結束的鋒面到達台灣，「帶來的雨水都是豪大雨，朋友們要有心理準備，明天過後的雨是比較大的。」

氣象局今年首推「較大規模或較劇烈豪雨作業」，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。日前因應連日豪雨及鋒面影響，氣象局首度於5月19日晚間8時30分啟動；這次滯留鋒面來襲，氣象局不排除再次啟動。

▼梅雨鋒面將滯留台灣上空3天以上，周五才往南壓到巴士海峽。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
15萬韓粉塞爆東大門…花蓮一半人口都在這？實算現場紅椅總數曝
27歲OL每天放屁10次　一看「肚子有東西」竟罹大腸癌！父崩
滯留鋒帶致災性大量降水　全台明起豪大雨至周末「要有心理準備」

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮,李富城,梅雨鋒面

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

40多歲哥「吃喝靠老媽、睡到自然醒」　保全做一個月嫌累閃人

梅雨滯留鋒面帶致災性大量降水　全台周一起豪大雨至周末「要有心理準備」

提早出門避塞車！北上返工車潮下午湧現　國5恐塞到半夜

比官網還便宜！好市多AirPods狂少900元　網急敲碗：錢給你，快點賣

最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天

魯到發亮！「最難脫單」的星座TOP6曝光　摩羯稱王：還是一個人好

無套性行為增加2倍　美雜誌指出「這款青少年」容易冒險

赴WMO被打壓「像突然宣布罹癌」　彭啟明：問題不能留給下一代

時力邀請選立委！館長「5點聲明」回應了：我說不出一連串的謊言

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

F=GMm/r²？柯P科學角度談立蛋　不成功關鍵得出結論：桌面太平滑

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

40多歲哥「吃喝靠老媽、睡到自然醒」　保全做一個月嫌累閃人

梅雨滯留鋒面帶致災性大量降水　全台周一起豪大雨至周末「要有心理準備」

提早出門避塞車！北上返工車潮下午湧現　國5恐塞到半夜

比官網還便宜！好市多AirPods狂少900元　網急敲碗：錢給你，快點賣

最後一天好天氣！氣象局預警「致災豪雨彈」來了　梅雨鋒面全台灌雨5天

魯到發亮！「最難脫單」的星座TOP6曝光　摩羯稱王：還是一個人好

無套性行為增加2倍　美雜誌指出「這款青少年」容易冒險

赴WMO被打壓「像突然宣布罹癌」　彭啟明：問題不能留給下一代

時力邀請選立委！館長「5點聲明」回應了：我說不出一連串的謊言

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

處理車禍警車遭機車追撞　肇事騎士滿臉血道歉：我在看風景

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

40多歲哥「吃喝靠老媽、睡到自然醒」　保全做一個月嫌累閃人

盯上正妹！　他邊玩寶可夢邊襲臀　監視器全拍下

大眼米克斯卸妝變「微笑李榮浩」　千名網友笑噴：百變怪？

台青西遊記／赴陸低潮睡沙發、沒錢回家　他揪陳小春開網紅麵館翻身

為沒有郭台銘的鴻海拉開序幕　鴻海史上首次法說會11日登場

女OL不爽「老闆愛講道理」月底走人！　網友卻全打臉：沒禮貌

賓士闖紅燈撞飛騎士機車倒地轉三圈半　阿伯：驚死！好像我兒子

跆拳羅馬大獎賽　蘇柏亞8強止步、品勢混雙第5

生活熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻..

學測48級分　他推甄交大+政大..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

最難脫單的星座TOP6　摩羯是..

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

全台周一起豪大雨至周末恐致災「..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

30年老透天！食物放1樓「5分..

男友帶她回來！睡衣女「沒穿內在..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

地鐵驚現背殺裸臀照…一條線網暈

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

更多熱門

相關新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

中央氣象局表示，9日（周日）白天仍高溫炎熱，大台北、花東、高屏等6縣市持續高溫警戒，將飆上36度，不過到了深夜，鋒面雲系靠近，西半部及東北部開始有局部陣雨或雷雨。預計下周開始西南季風增強，10至13日（下周一至四）受這波結構完整鋒面影響，全台都容易陣雨，氣象局並罕見預警局部大雨或豪雨發生「有致災可能」。

收假日變天！梅雨鋒面報到

花蓮等6縣市熱破36度　明起變天

連假好天氣只剩明天！下周二梅雨鋒面襲台

9縣市高溫亮「黃燈」上看36度

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

Eason忍N年控他出外景霸凌！

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

到場才知！曾莞婷硬著頭皮玩收工大哭

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面