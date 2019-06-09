梅雨滯留鋒面帶致災性大量降水　全台周一起豪大雨至周末「要有心理準備」

▲周一起梅雨鋒面靠近影響，全台天氣開始不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周一（10日）鋒面接近，全台有短暫陣雨；周二（11日）到周四（13日）鋒面影響，雨勢最明顯，全台有局部大雨或豪雨；周五、周六鋒面往南壓，全台依舊有雨，但南部雨勢比較明顯，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。氣象專家李富城提醒，「朋友們要有心理準備，明天過後的雨是比較大的。」氣象專家吳德榮也說，台灣將進入今年5月以來最不穩定的一段時間，有帶來致災性大量降水的潛勢。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地以晴朗炎熱為主，氣象局對高雄、屏東、花蓮、台東和大台北發布高溫資訊，局部地區有機會來到36度以上；今鋒面在北部海面，台灣處於鋒面前緣，加上西南風影響，會有雲系從台灣海峽移入，西半部有局部短暫雨，民眾外出請攜帶雨具備用。

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▲▼根據氣象局定量降水預報，入夜後全台有雨。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周一鋒面南壓接近台灣，下雨區域擴大，全台有短暫雨，西半部有局部大雨；周二到周四雨勢最明顯，全台有局部大雨或豪雨；周五、周六鋒面往南壓，全台依舊有雨，但以南部雨勢比較明顯。

劉沛滕說，這波鋒面滯留台灣上空至少3天以上，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」；至於鋒面強度是否為今年最強還要再觀察，但因是「滯留型」累積雨量會比較多。氣象局也罕見提醒「有致災的可能」。

劉沛滕指出，周一各地高溫因降雨約30度；鋒面周三、周四往南部移動，北部吹偏北風比較涼，一整天溫度約25、26度。

▼梅雨鋒面將影響，北部高溫逐日下降。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局預測圖、最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二梅雨季第5道鋒面抵達，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間；周二至周四，滯留鋒在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…等）發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢；周五、周六滯留鋒緩慢向南移動至巴士海峽，中南部仍受其影響需持續注意，北部比較緩和。

李富城也在臉書提醒，梅雨期進入下半場，往往一來就是大雨傾盆，尤其是中南部，偶而來個一雨成災，請南部的父母官多加注意，周二就會有一場測試。他說，周一開始梅雨鋒面接近台灣，梅雨即將結束的鋒面到達台灣，「帶來的雨水都是豪大雨，朋友們要有心理準備，明天過後的雨是比較大的。」

氣象局今年首推「較大規模或較劇烈豪雨作業」，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。日前因應連日豪雨及鋒面影響，氣象局首度於5月19日晚間8時30分啟動；這次滯留鋒面來襲，氣象局不排除再次啟動。

▼梅雨鋒面將滯留台灣上空3天以上，周五才往南壓到巴士海峽。（圖／氣象局）