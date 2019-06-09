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下班回家被碎唸...她一句「不要再唸了」！　暴夫抓狂徒手折斷她脖子

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▲性侵,暴力,家暴,性愛,性交,做愛,拉頭髮,瓶子,腿,賣淫,性工作者。（圖／視覺中國）

▲陳女一句「不要再唸了」，惹怒丈夫徒手將她脊椎折斷，害她終生癱瘓。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

突發中心／台北報導

台北一名陳姓女子因受不了丈夫碎念，回了句「老公不要再念了」，但沒想到竟因此惹怒丈夫，失控抓狂將她一把抓起，並從後方肩頸處用力下壓，導致陳女脊椎當場骨折，送醫後仍留下一輩子癱瘓的後遺症。法院審理後，依重傷害罪判陳夫1年8個月徒刑，高等法院再判他須賠償陳女1120萬元。

判決書指出，陳女2014年6月25日晚間9時許下班返家，見丈夫因小事不斷叨唸、責罵，2人因此發生口角，2個小時後，陳夫依舊持續碎唸，陳女受不了回了句「老公，不要再唸了」、「趕快去睡覺」，豈料竟因此惹怒對方。

陳夫先是從後方勒住陳女脖子，將她從椅子上拉到地面時，再從後方肩頸處使勁往下壓，讓陳女脊椎當場骨折，經送醫急救後，雖沒有生命危險，但因脊椎傷害嚴重，讓她再也無法站立，從此將需仰賴他人照護並依靠輔具才能行走。

陳夫事後被判刑1年8個月，並在入獄前須進入醫療處所監護3年，士林地檢署「犯罪被害人補償審議委員會」也決議補償陳女140萬元，但陳女終生無法行走，工作能力幾乎喪失，且須仰賴仁照護，高等法院最後也判陳夫應賠償1120萬餘元給陳女。

然而，陳夫辯稱，他患有雙極性情感疾病，14歲開始就出現情緒暴躁易怒、衝動控制差及容易攻擊自己或他人的行為，也因此領有中度身心障礙手冊，並非故意傷害妻子。

另外，他從事發後就被關押，出獄後也恐怕沒有自食其力的可能，認為妻子的求償金額過高，認為法院因酌減他的賠償金額或是免除，但高院最後仍判他敗訴。全案可上訴。

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關鍵字：碎唸,回嘴,癱瘓

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