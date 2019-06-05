前一晚才通電話...一覺醒來兒子沒了！　摩鐵暴斃男父悲痛：要我怎麼接受？

突發中心／新北報導

新北市一家摩鐵5日上午發生男女2人離奇陳屍房內，調查後發現2人並非男女朋友，是經營服飾業有生意往來，各自都還有女友，而男子父親面對突來的噩耗，難過的表示，兒子很孝順，工作也很穩定，事發前一晚還與媽媽通過電話，完全沒有異狀，怎料一睡醒兒子竟變成冰冷遺體，實在難以接受。

▲巫男離奇陳屍摩鐵，家屬難以接受。（圖／翻攝臉書）

5日凌晨2時許巫男及羅女2人進入摩鐵登記休息4小時，到了上午6時的退房時間，摩鐵櫃台撥打電話提醒卻始終無人接聽，敲門也無人回應，工作人員便趕緊拿著鑰匙進門，但沒想到卻驚見巫男雙手放胸前躺在床上，羅女頭靠牆邊癱躺在地上，已經沒有生命跡象。

▲巫父面對兒子突來的噩耗相當難以接受，悲痛表示「他真的很孝順」。（圖／記者陳以昇攝）

事發後，警方一度懷疑2人是男女朋友，但經過調查，發現巫男從事服飾網拍，羅女在賣衣服，2人在生意上有往來，然而，2人5日卻毫無預警的陳屍摩鐵，也讓家屬無法接受。

巫男的父親5日下午接受媒體訪問時表示，巫男工作穩定，每天都會打電話回家，是個非常孝順的孩子，而事發前一晚他才與媽媽通過電話，看監視器畫面，凌晨2點還好好的，怎麼6點多就變成冰冷遺體，「要我情何以堪，不能接受」。

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