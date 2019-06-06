出國沒帶女友...她疑「搞小三」氣炸！買汽油潑灑放火　他嚇壞：想燒死我？

▲女子因男友出國沒帶她，懷疑對方搞小三竟在屋外放火，男友嚇傻。示意圖與本案無關。（圖／記者林裕豐攝）

地方中心／南投報導

一名許姓女子因游姓男友出國沒帶上她，認為對方背著她亂來，於是找來村長當公親與男友談判，但雙方談不攏，許女竟跑到屋外拿著事先購買的汽油朝屋內潑灑放火，游男與村長見狀嚇得奪門而出並報警，法院最後依公共危險罪判處許女緩刑3年，並須到醫院接受心理輔導。

判決書指出，許女1月中因游男出國沒有帶她，且沒有告知，氣得與對方大吵，最後找來村長一同到男友家談判。許女一進到游男家，便開始向村長抱怨，為何男友出國不帶她，一定是在外亂來，游男見狀，不斷向許女解釋，因為是家族旅遊，才沒有帶她去，但許女完全聽不進去，隨後便站起身走出門外，而游男也未追出去查看。

然而，不久後游男就發現門外起火，嚇得趕緊與村長奪門而出，村長一見到許女氣得痛罵「你是不是想把我們燒死」，隨後也告知游男，不知道對方還會做出何事，要他立刻報警。

許女到案後辯稱，是因為太生氣才做出此事，但並沒有要燒房子，也沒有想傷害男友及村長，而法院審理期間，許女也與男友達成和解，對方也願意原諒，法官審酌她雖放火但未釀災，判她緩刑3年，並向公庫支付3萬元，且須到醫院接受心理輔導。全案可上訴。

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