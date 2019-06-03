跳水頭撞池底癱瘓！17歲泳將「不期待回泳池」：會怕啊...父心痛喊告

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一所高中的體育班學生，2018年11月底在校自主練習游泳，在教練指示下跳水，沒想到因頭部猛力撞上泳池底部，造成頸椎骨折四肢癱瘓，事發後教育局調查發現，校方泳池並不符合規定；對此，校方表示，事發後泳池已經禁止跳水，靜待後續調查結果。

▲體育班學生跳水卻癱瘓，父親心痛難忍。（圖／東森新聞）

受傷的17歲張姓學生當時戴著黃色泳帽正在進行游泳練習，他聽從教練指示跳下泳池，沒想到此時頭部卻大力撞擊泳池底部，其他同學見狀紛紛趕來救援，教練則趕緊扛來擔架，將他緊急送醫，但張姓學生仍因頸椎骨折、脊髓受傷，四肢癱瘓，如今雖歷經3次開刀、持續復健，但下半身仍動彈不得，對重返泳池也不再期待，直言「會怕啊...」心中的陰影揮之不去。

▲▼泳將聽從教練指示跳水卻癱瘓，歷經3次開刀、持續復健，下半身仍動彈不得。（圖／東森新聞）

原是游泳健將的張姓學生曾拿下多面獎牌，卻因為一場事故，瞬間連自理生活的能力都失去了，也讓每天悉心照顧的父母感到格外心痛！張爸爸表示，「我一個小孩子還沒離開學校，正正常常的，然後也有教練在旁邊，學校就跟我講說，我小朋友自主練習在那邊受了傷。」

根據教育部調查，「游泳比賽場地出發區」規範基本水深必須要有135公分，否則禁止比賽，但該所高中的水深卻只有110公分，卻用來訓練比賽學員。張爸爸認為，一個身高快190公分的孩子，泳池深度竟只有110公分，任何再厲害的選手，只要一個不小心或是失誤，都可能會觸底，另外，兒子受傷至今，校方對事件的處理方式讓他感受不佳，已經委請律師打算對校方和教練提告。

針對泳池不符合規範，校方表示，事發後他們已經禁止跳水，後續責任歸屬仍有待調查單位進一步釐清。（新聞來源：東森新聞）

▲學校泳池基本水深不符合規範。（圖／東森新聞）

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