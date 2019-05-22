父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

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地方中心／雲林報導

年僅13歲的章菀庭就讀國小六年級，而正值愛玩的年紀的她，卻沒辦法跟同齡人一樣玩耍，原來是因為她的母親車禍全身癱瘓、祖父雙眼失明，而爸爸也因為工作不穩定的緣故很少回家，她和哥哥兩人從小就負責照顧媽媽的生活起居，煮飯、打掃樣樣來，小小年紀就相當懂事，就連天后蔡依林得知她的故事後，都感到相當心疼。

▲章菀庭說，照顧媽媽不辛苦，只要媽媽健康就好了。（圖／東森新聞，下同）

章菀庭的媽媽10年前因為車禍癱瘓、爺爺雙眼失明、舅舅領有身心障礙手冊，而她的父親也因為收入不穩定很少回家。章菀庭從國小二年級時，就開始負責照顧媽媽，幫媽媽梳洗、剪指甲、換尿布、準備早晚餐，甚至是蹲坐在地幫媽媽按摩，一切的生活起居她都一手包辦，但她卻從來沒有喊過一次苦，只希望媽媽可以平安健康。

儘管生活相當辛苦，章菀庭仍舊十分樂觀，獲得了總統教育獎，而她的孝順與堅強，也讓媽媽不捨的說：「現在的小孩子要做到這麼多，其實真的很難了」。對此，蔡依林得知她的故事後，也感到相當不捨甚至心疼落淚，日前得知章菀庭獲獎的訊息後，也開心地在臉書表揚：「菀庭棒棒的！！ 是個小小女戰士！！敬禮！」。

分明是愛玩的年紀，章菀庭卻無法和同齡小孩一起玩樂享受，但她卻從不喊苦，每天堅持照顧母親、陪伴家人，努力將家事做好，就怕家人身體不舒服、餓肚子，就連最擔心的事情，也都是媽媽的健康。小小年紀就如此懂事，除了讓人讚揚她的堅強以外，其實也格外地讓人敬佩與心疼。

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