宿舍浴室裝監視器...色老闆偷拍還強吻偷摸！生意差再遷怒爆打　下場慘烈

▲老闆在宿舍浴室內裝監視器偷拍，還趁人不備時強吻襲臀，挨告後下場慘。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／台中報導

台中一家餐廳的林姓老闆聘用2名菲律賓籍移工「達尼」、「安娜」到餐廳工作，並且提供宿舍給2人居住，但他卻在宿舍浴室中架設監視器，偷拍2女洗澡，還趁著四下無人之際強吻，甚至是強摸臀部及下體，另外，在店內生意差時，還會爆打2人出氣，她們忍無可忍之下決定報警，法院最後也依妨害秘密、性騷擾、傷害等罪判刑林男1年3個月。

判決書指出，林男與弟弟先後於2015年11間及2017年3月間以家庭看護工名義，申請聘僱菲律賓籍的達尼及安娜入境，隨後便被安排到林男開設的餐廳工作，並且提供宿舍供2人居住。

然而，林男卻在宿舍浴室中架設監視器偷拍2人洗澡，還連續在2015年11月至2017年6月間，趁著達尼不注意，從後方強行抱住她，並強吻對方臉頰，甚至伸手撫摸她臀部。

食髓知味的林男，在安娜來台後，也於2017年3月間至7月間，趁著開車搭載對方的途中，不顧她的反抗伸手觸碰她下腹部，甚至是下體，還曾在餐廳內碰觸她臀部。

此外，2017年8月10日中午，因為餐廳生意不佳，林男更是把安娜當成出氣筒，以手拍擊她的額頭，還持塑膠罐砸她右腳踝，導致安娜有額頭紅腫及右踝挫傷。

達尼及安娜事後不甘受辱，鼓起勇氣報警，而法院審理後，發現林男犯行罪證確鑿，認為他手段惡劣，因此依妨害秘密、性騷擾、傷害等罪嫌，判林男1年3個月徒刑。全案確定。

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