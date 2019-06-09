10分影片只有黑板＆他！「學霸老師」李永樂講科學爆紅　YouTube擁48萬粉

▲李永樂在網路上分享講課內容，10多分鐘的片長只有他、黑板與粉筆，但卻憑藉著有趣的知識性題材，在網路上意外爆紅。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

「各位同學大家好，我是李永樂老師，最近有個小朋友跟我說......」，在北京中國人民大學附屬中學任教的李永樂，憑藉著紮實的「知識性內容」影片在網路上爆紅，還創立了自己的YouTube頻道，累積48萬粉絲訂閱，雖然上傳的影片全都是講課內容，但卻擺脫了過去老師的枯燥枷鎖，意外深受兩岸網友喜愛。李永樂坦言「我也覺得很意外，但這樣我覺得證明了，其實廣大群眾對科學是有需要的！」

李永樂接受《梨視頻》專訪時表示，自己在2002年進了北京大學物理系，大學四年間不只物理，還取得了經濟學學士雙學位，2006年畢業後，順利考上清華大學電子工程系研究所研讀。在取得碩士學位後，擁有亮眼學歷的李永樂毅然決然投入教育，前往中學擔任平凡的物理老師。

李永樂說，自己將教學與網路結合其實早在2014年就開始實行，「最開始的時候，其實我是希望利用網路來解決學生上課沒有時間聽講的問題，但逐漸的，我就發現網路是個好玩意兒，它可以充分利用人們碎片化的時間來補充知識。我覺得我們很多老師，在授課的時候都有一個誤區，他覺得，講課就是為了考試，我們過多地把對科學的需求，變成了一種對好大學、好工作、考證、考試這種需求了！」

「我覺得教育的本質目的，是為了讓我們通過科學更加地理解這個世界！」李永樂說，他希望坐在台下聽課的學生都能夠明白，「我給你講這些，不是讓你去考試的，我就是為了滿足你的求知慾！」李永樂說，上傳影片的內容領域主要集中在三大塊，包括數學、物理、和經濟，「知識本身是死的，我講的內容不高深，本身就是中學或大學的基礎課程，然後偶爾涉及一點生物、化學。」

▲李永樂說，影片中的課程不幽默、也不講笑話，對自己能夠獲得網友青睞感到意外。（圖／翻攝《梨視頻》）

對於自己在網路上爆紅，李永樂也坦言確實感到很意外，「我這個影片都是我自己在做，從最開始的選題、到後面的構思，包括拍影片、擦黑板、抬三腳架，都是我一個人在弄的！」李永樂說，每次拍影片他都不化妝、不加濾鏡、沒有特效，整個鏡頭面對的除了他以外，就是一大塊黑板，連個簡報都沒有，而且課程內容一點都不幽默，全程不講笑話，「你在這樣一種情況下，傳統的媒體人看來，這是不可能走紅的！」

談及自己走紅的原因，李永樂認為，其實這就證明了，廣大的群眾對科學是有需要的，「我覺得我本身還是一個老師，而且我非常喜歡老師這個職業，現在有很多人看我火了，就問『以後你是不是就不做老師了？』但至少我從現在來講還沒有這種想法。我覺得我是一個比較簡單的人，我希望我能夠把自己真實的一面展現給我的學生，我希望我的課堂是歡樂的，讓學生能覺得不光是知識，還能從中得到快樂、明白生活中的道理！」