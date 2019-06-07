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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／安徽致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌

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▲▼安徽省。（圖／CFP）

▲安徽省。（圖／CFP）

《安徽》安徽致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌

安徽省文化和旅遊廳近日發布的《關於促進全域旅遊發展加快旅遊強省建設的實施意見》提出，安徽將致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌，塑造「美好安徽迎客天下」旅遊整體形象；爭取合肥、黃山144小時過境免簽政策。（中新社）

《海南》海南省在聖彼得堡舉辦海南自由貿易試驗區專題推介會議

中國海南省與俄羅斯塔斯社在聖彼得堡經濟論壇期間，聯合舉辦塔斯社官網海南專區上線儀式暨海南自由貿易試驗區專題推介會。海南省委副秘書長、省委深改辦常務副主任孫大海說，海南作為中國最大的經濟特區、最大的自由貿易試驗區和國際旅遊島，擁有非常良好的生態環境、潔淨的空氣、優質的旅游資源、密集的高端酒店群。目前，海南正在全力營造更加法制化、國際化、便利化的營商環境，打造面向太平洋和印度洋的重要開放門戶。（新華社）

《四川》中歐班列（成都-莫斯科）運貿一體化班列實現每月25列穩定開行

成都國際鐵路港自2018年3月29日，四川首批運貿一體化模式運輸的俄羅斯進口木材抵達成都鐵路口岸以來，中歐班列（成都-莫斯科）運貿一體化班列一直保持穩定增長，目前已實現每月固定開行25列以上。（新華社）

《新疆》新疆計劃招聘8837名學前、基教教師

為「提質」基礎教育和學前教育，新疆維吾爾自治區計劃通過嚴格考核篩選，招聘8837名幼兒園以及中小學教師。其中，學前特崗教師計劃招聘1842名、小學特崗教師計劃招聘4058名、初中特崗教師計劃招聘1896名、普通高中教師計劃招聘1041名。值得一提的是，教師短缺問題較為突出的南疆四地州，計劃招聘教師5498名，佔招聘總人數的62%。（新華社）

▲老師，教師，熱血，教改，學生，課堂，上課。（圖／視覺中國CFP）

▲教師。（圖／視覺中國CFP）

《湖北》陸製臨床全數字PET／CT獲准進入市場

華中科技大學謝慶國教授團隊發明的全數字PET／CT，日前已通過大陸藥品監督管理局註冊審批，獲得市場准入和對外銷售資質。這意味著陸製全數字PET打破國際技術壟斷，大陸高端醫療儀器開發取得重大突破。（新華社）

《北京》民生銀行成功發行400億元永續債

民生銀行在銀行間債券市場成功發行400億元無固定期限資本債券（永續債）。這是中國股份製商業銀行首單無固定期限資本債券，也是繼中國銀行之後第二單商業銀行無固定期限資本債券。據了解，民生銀行400億元永續債發行利率4.85%，與原來確定的發行定價區間基本吻合，全場申購總規模727.2億元，超額認購倍數約為1.82倍。（新華社）

《浙江》中國實現紡絲級單層氧化石墨烯規模化量產

由浙江大學高超教授團隊成果轉化，並建設的全球首條紡絲級單層氧化石墨烯十噸生產線6日試車成功。國際石墨烯產品認證中心，為該生產線生產的單層氧化石墨烯，及其應用產品多功能石墨烯複合纖維分別頒發了全球首個產品認證。（新華社）

《河北》探訪世界文化遺產清西陵：景區正向旅遊綜合體發展

世界文化遺產清西陵是現存規模宏大、保存最完整、陵寢建築類型最齊全的古代皇室陵墓群，備受海內外關注。據清西陵文物管理處工作人員趙學傑透露說，目前，清西陵正處於新中國成立以來最大規模修繕中，泰陵的維修工程已部分展開，昌陵、慕陵、崇陵的修繕工程基本接近尾聲，「清西陵將以嶄新的面貌呈現在遊客面前」。1961年，清西陵被列為首批全國重點文物保護單位，2000年入列世界文化遺產名錄，2001年被評為國家4A級旅遊景區。（中新社）

▼皇家陵墓清西陵之崇陵。（圖／CFP）

▲▼皇家陵墓清西陵之崇陵。（圖／CFP）

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關鍵字：安徽,海南,四川,新疆,湖北,北京,浙江,河北,聖彼得堡,孫大海,中歐班列,成都,莫斯科,教師,PET／CT,民生銀行,永續債,紡絲級單層氧化石墨烯,清西陵

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