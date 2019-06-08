陸客來台人數創新高！5月入境成長81.9%　學者曝「關鍵助力」





▲相關程序門檻降低，陸客來台人數回暖。（示意圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

陸客來台增加人數創史上新高！移民署統計數據顯示，今年5月陸客來台人次達22萬5542人次，較去年同期增加10萬1523人次，成長81.9%。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，主要是因為政府對陸客來台存款門檻降低，建議還可以再討論有哪些限制能放寬，對國家整體利益是有幫助的。

統計數據中，團客增加6萬4582人次，成長110.6%、自由行增加3萬6671人次，成長56.1%，5月份的送件人數也增加8萬4813人次，成長59.2%。陸客來台人次大幅增加，觀光局分析主因有2個，包含政府宣布自4月1日起大陸旅客來台觀光，應備存款由20萬元調降為10萬元，若持有美國、加拿大、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、英國及歐盟申根等國家的有效簽證，也可取代財力證明。

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▲陸客107、108年入境人次比較表格。（圖／前瞻政策研究室製表）

黃正聰表示，以前都沒有一次增加那麼多，比前2個月多還高，主要是因為台灣對陸客相關程序、門檻都有降低，像是原本陸客應備存款調降為10萬元，有先進國家簽證可以免存款證明，但相較於其他東南亞國家，台灣對陸客的限制還是比較嚴格，應該可以共同討論哪些限制還能再放寬。

黃正聰解釋，東南亞國家旅客來台時，若有先進國家簽證，都可以免簽入境，但陸客則只有存款證明可以豁免，適當放寬相關限制，讓兩岸人民能有更多交流。前幾年陸客縮減是否真的對旅行業帶來巨大衝擊，他認為，衝擊的確不小，因為當時依賴度太高，不過現在已經將辛苦狀況反轉，也能再回頭檢討相關政策。

蔡政府從2年前開始推動新南向政策，是否真能填平陸客缺口？黃正聰指出，2016年新南向旅客只有100多萬人次，3年來增加100多萬人次，成效相當不錯，增加人數對於陸客減少有挹注效果，雖然消費力不及陸客，但因為停留天數較長，像是印尼旅客一來就是7至8天，再加上韓國、香港旅客增加，台灣觀光才能保持持續成長。

黃正聰表示，3年前因為陸客人數多、高度集中，而且台灣當時也沒有準備好，難免會帶來負面印象，近幾年景區建設逐漸改進，再加上陸客來台從原本以購物為導向的團客模式，逐漸轉向以旅遊體驗為主的自由行旅客，台灣人對陸客的負面評價也跟著降低。