同婚專法後靜宜英文畢業公演　「這一生至少為自己勇敢一次」

▲靜宜大學每年英文畢業公演，都是佳評如潮。（圖／靜宜大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

靜宜大學27日晚間舉行一年一度英文系畢業公演，每年公演都是佳評如潮，今年主題「同學的生命經驗放上舞台」，學生們藉由將自身遭遇的家庭暴力和性向歧視的經歷，轉化成戲劇，和觀眾分享，希望觀眾都能在這一生中，至少為自己勇敢一次，學生們早在3個月前就排練，公演時碰上同婚專法剛通過，讓這場公演更具有不同意義。

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靜宜大學英文系每年的學生畢業公演，都吸引不少學生排隊進場，今年由英文系老師黃秋蓉所指導的「英文系畢業公演-Dear Brook」，晚間7點在校內伯鐸樓小劇場廳舉行，由於僅開演一場，時間2小時，消息一出，很多學生就聞風而來，想要目睹全程英文加上劇場燈光的專業演出。

黃秋蓉表示，今年表演題目是「同學的生命經驗放上舞台」，學生們經過1學期基本劇場的設計和表演學習，再利用3個月的時間，一起以生命真實經歷編織成舞台劇。

故事描述一位因為性向被環境及家人拒絕而憂鬱症離世的好友Brook，在靈魂消逝前，要送給前來參加葬禮的好友及戀人一份禮物，因而創造了另一個次元的靈魂酒吧，每一位好友在誤入酒吧後的過程，突破自己生命障礙而勇敢做出選擇，最後主角也有機會與戀人好好的彼此告別。

黃秋容與編劇、導演，從班上同學們分享的生活經歷中，分類出家庭暴力、憂鬱症、生理女性在社會上的刻板壓力，以及和性向被汙名歧視的挫折等幾個議題，勇敢地轉化成戲劇並分享給觀眾，如同演出的標語「這一生，至少為自己勇敢一次」，希望觀眾能勇敢地做出每一次的選擇。