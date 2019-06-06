首例罰單！陸客帶400克豬皮入境　南韓檢疫部門重罰13萬

▲陸客攜帶豬皮入境遭到南韓檢疫單位開罰。（示意圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男性旅客2日下午因為攜帶豬皮入境南韓，被檢疫人員處以500萬（韓元，下同，約新台幣13萬元）的罰款。據悉，這是南韓6月起上調罰款金額後，開出的首張罰單。南韓檢疫本部表示，由於中國、蒙古、越南、柬埔寨、朝鮮發生非洲豬瘟疫情，因此禁止所有豬肉、火腿等畜產品運入境內。

據南韓SBS新聞報導，這名陸客是由仁川國際機場（인천국제공항）入境南韓，他在檢疫提問書上勾選了「沒有攜帶豬肉製品」，對於檢疫人員的提問也說自己並未違規，但是經過檢查後卻被發現攜帶了400克豬皮與700克雞爪，因此相關單位對他開罰500萬（約新台幣13萬元）。

南韓檢疫本部表示，從6月1日起，上調對攜帶非法畜產品的罰款金額，首次違規、第二次和第三次違規的罰款金額分別從10萬（約新台幣2千6百元）、50萬（約新台幣1萬3千元）、100萬（約新台幣2萬6千元），上調至500萬（約新台幣13萬元）、750萬（約新台幣20萬元）和1000萬（約新台幣26萬元）。違法的陸客恰好是上調罰款金額後開出的首例罰單。

中國駐韓國大使館曾發出相關公告，提醒入境韓國的中國人要確實遵守韓國入境物品攜帶規定，勿攜帶牛羊豬肉、香腸、血腸、餃子、肉脯、板筋、鴨脖、雞蛋、牛奶等肉類、肉製品、蛋類及乳製品，避免遭到巨額罰款，影響入境。