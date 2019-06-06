移民署收容外國人歡慶端午　溫馨供素粽穆斯林揪感心

▲募捐肉粽志工們分發這份台灣味給收容所的外籍朋友。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊宜蘭收容所，結合宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會於今天6月6日端午節前夕，讓外籍收容人在宜蘭收容所大禮堂齊聲歡聚，並品嚐應景粽子，移民署方並對穆斯林信仰的印尼籍移工另特別準備素粽，表達一份溫馨與關懷之情。

移民署宜蘭收容所與「社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會」合力募集700顆粽子，由宜蘭收容所轉贈這些等待遣返的移工朋友們，藉端午佳節表達台灣社會對外籍收容人的關懷。

▲宜蘭社會福利聯合勸募基金會執行長陳凌、宜蘭收容所長李界瑩致贈感謝狀給募捐肉粽志工們。（圖／記者張君豪翻攝）

越南籍移工阿河女士表示，端午節也是越南重要的傳統節日之一，台灣民間習俗，粽子是源自「屈原投江」的典故，而越南則是源於越南開國朝代雄王六世時期「粽子與麻糬（Su tich banh chung banh day）」故事。

食用粽子的越南傳統是教育後代、重視民族文化特色，勿忘農業為本的水稻精神。值此節日之際，不少台灣越南移民異鄉思親湧心頭，所內的越南籍收容人相當感謝宜蘭收容所的精心籌備，為台灣人無私同理心的溫情相當感激。

宜蘭收容所所長李界瑩強調：「尊重多元、欣賞差異」向來是移民署的基本核心價值；收容所是失聯移工返鄉前的最後一站，為撫慰受收容人的不安情緒，外收容所會定期會與NGO團體輪流地舉辦潑水節、穆斯林齋戒月等活動，充分展現台灣社會寬容並蓄的同理心。

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