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移民署資訊採購弊案滾雪球　檢廉第4波搜索大同神通2公司

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▲▼曾任移民署資訊組組長，現任內政部資訊中心主任的施明德被控涉嫌收受廠商賄賂，針對移民署入出境系統招標案、內政資訊系統發展計畫等，洩漏標案資訊圖利廠商。內政部長葉俊榮今年還頒獎表揚施明德(右)。（圖／翻攝自移民署臉書粉絲團）

▲施明德(右)被涉嫌收賄護航廠商得標案，案情持續擴大。（圖為資料照／翻攝自移民署臉書粉絲團）

記者劉昌松／台北報導

內政部資訊中心前主任施明德，涉嫌在移民署任內貪瀆案持續擴大，台北地檢署5日再度指揮廉政署發動搜索，搜索地點包括前董事長林蔚山剛入監的大同公司，以及神通電腦，不過據了解，並分別以被告、證人身分，約談6名相關承辦人員。

施明德涉嫌在擔任移民署資訊組長期間，利用承辦及入出國自動查驗系統等標案機會，透過親友帳戶輾轉收受廠商賄賂，協助廠商取得標案，施明德一度被檢察官諭令100萬元交保，但因案情持續擴大，第2度遭搜索約談後，被聲押獲准至今。

▲大同公司董事長林蔚山（圖／資料照）

▲大同公司的前董事長林蔚山5日才因掏空案入監服刑。（圖／資料照）

北檢和廉政署5日針對施明德相關貪瀆弊案，已是第4度發動搜索約談，搜索大同公司與神通電腦公司2處，並約談6名被告與證人，行動至傍晚結束。其中，大同前董事長林蔚山剛好在同一天，因掏空大同入獄服刑，大同公司5日晚間針對搜索一事發布重訊，指檢廉「就某招標案件進行調查，並調取相關業務採購等資料，大同全力配合檢廉調查」，不影響公司財務及業務。

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關鍵字：施明德,內政部,移民署,大同,神通,貪瀆,標案,林蔚山

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