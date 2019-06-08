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等不到就跳下去...前男友「求原諒」以死相逼！　女網友崩潰求助

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▲▼憂鬱,難過,悲傷,絕望,分手,前男友。（圖／pixabay）

▲前男友已由家長帶回。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

突發中心／綜合報導

一對戀人若無法走到最後，好聚好散應是最好的結果，不過一名女網友就分享，分手的前男友不斷電話騷擾，甚至以死相逼，讓她快被逼瘋了。許多網友看完後紛紛建議，「不要理他，真的怕出事情就去警局備案一下吧。」

女網友表示，前男友不斷說很愛她，但是卻在分手後一直要求她做不合理的事情，深受騷擾因此封鎖對方；沒想到前男友仍不死心，持續使用不同帳號、電話私訊，揚言再不接電話就要結束生命。

從對話訊息可以看見，前男友不斷傳「妳真的很好，是我不爭氣」、「願意原諒我請回賴，我等不到就跳下去了」等訊息。

其他網友看完後留言「直接讓他找不到比較好，現在人太恐怖了，愛不到就殺人、自殺，自己要注意安全」、「這就是他媽的偶像劇看太多」、「有時候心太軟不是好事」。

女網友後來更新表示，已經確定對方沒事了，也與他的母親連絡，請家長約束、開導；另外也會尋求公權力保護自己，謝謝大家的建議以及關心。

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關鍵字：前男友,輕生

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