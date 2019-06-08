噁男列車「樂器摩擦女大生」…被逮時正在猥褻別人　姊護航：他人品很好！

▲涉案的宗姓男子用下體頂女大生私密處。（圖／微博／北京公交警方）



大陸中心／綜合報導

北京一名女大生日前表示，自己在搭乘列車時，遭到一名男子猥褻，不但被摸屁股、大腿，甚至還被「用下體頂私密處」；警方接獲報案後，蹲守了2日，在同線路的列車逮捕「正在猥褻其他受害者」的男子。豈料破案消息一出，就有自稱「涉案男子姊姊」的網友出面澄清，該男平時「人品很好」，且家庭幸福美滿，希望能停止消息散播。

受害的女大生3日在微博上求助稱，自己在北京地鐵15號線上被中年男子猥褻。她提到，該名男子不但「碰了下我的屁股」，還「用手摸我的腿」，甚至還得寸進尺，用「下體拱我」，「此時正好有人下車，我就換了個位置，到稍微靠裡面的位置，結果她跟了過來，再一次緊緊用下體頂我的隱私部位。」

▼警方蹲守2日後，順利逮捕「正在作案」的宗男。（圖／微博／北京公交警方）



她說明，自己忍受不住，大聲向該名男子怒吼後，該男子竟不知羞恥地回嘴，「正好車門開了，他想跑，我一把揪住他，在地鐵門處，我用盡所有力氣與他拉扯後，無奈被他掙脫了…我報了警，下午快4點才從派出所做完筆錄。」她提到，假如大家看見這種情況，希望都能夠「勇敢站出來」。

北京警方接獲報案後，經過2日蹲守，終於逮到了該名宗姓男子。警方表示，逮捕宗男的當下，「他正在對其他受害者進行猥褻」。

▼宗男姊姊稱，「他人品很好」。（圖／微博／北京公交警方）



警方最後依照猥褻罪，判處宗男14日行政拘留。不過，北京公交警方在微博發布消息後，卻收到一名「自稱涉案男子姊姊」的女網友私訊；該名女網友表示，「跪求您把上午的微博刪了！這件事情我會好好教育他的！他家庭美滿幸福，有穩定的工作，有漂亮的妻子，人品很好的……」

網友看完後狠酸，「他人品很好，就是喜歡猥褻女性」、「人品很好…真好，好到讓人家掛網上了」、「當然不刪啊，私信幾句就能把犯的錯誤抵銷嗎？得交給法律制裁」、「處罰這麼輕，應該化學閹割才對」。