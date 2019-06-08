無套性行為增加2倍　美雜誌指出「這款青少年」容易冒險

▲睡眠不足不僅會造成肥胖、注意力不集中，還可能讓青少年危險性行為機率提高2倍。(圖／維基百科)



生活中心／綜合報導

美國《健康心理學雜誌》3日發布研究報告顯示，青少年若有睡眠不足的問題，發生危險性行為的機率將比睡眠充足的青少年高2倍。研究員特羅克賽爾（Troxel）表示，睡眠不足不僅會帶來嚴重的健康問題，也可能增加如梅毒、愛滋等性傳染病。

《健康心理學雜誌》從2013年開始，對南加州1850名各種族的青少年進行4年的調查；這些參與者2013年的平均年齡為16歲。特羅克賽爾指出，這些青少年將依「睡眠模式」進行分組，包括工作日睡眠持續時間、周末睡眠持續時間、工作日與周末睡眠模式、睡眠質量等差異。

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特羅克賽爾說明，多數青少年被歸類為「中間型睡眠者」，每日平均睡眠時間為7.5小時，略低於該年齡應有的睡眠時間。另外一組則被稱做「短睡眠者」，睡眠時間僅「每日6.35小時」，低於應有時間2個小時。此外，她提到，多數青少年都有「不規則睡眠」（平常睡眠不足，假日補眠等）的問題，只有少數長期存在「睡不飽」的問題。

▼研究指出，長期睡眠不足的青少年較易發生危險性行為。（圖／取自圖庫Shutterstock）



特羅克賽爾指出，先前的研究表明，不規則的睡眠模式可能使青少年增加「冒險」行為，所以她與同事原先預測該組會出現更多性冒險行為；不過，研究後發現，持續睡眠不足的青少年，從事危險性行為的可能性「比不規則睡眠者高出2倍」。

特羅克賽爾提到，雖然研究指出，睡眠不足的青少年較易出現危險性行為，但還無法確認「睡眠質量與性行為」之間的直接聯繫。她說，「這項研究對各界進行啟發，讓它們開始注意這些事情。」

她表示，「青春期的性冒險將帶來嚴重問題，例如性傳染病可能性增加，如愛滋病、梅毒等。」建議父母與青少年應找到一個合理區間，讓「睡眠→甦醒」之間保持一致的循環，「我們必須鼓勵學區考慮推遲上學時間，藉此幫助青少年獲得充足睡眠。」

▼特羅克賽爾希望，青少年能擁有規律睡眠 （示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

