看5分鐘就確認是舞蹈界「世界奇景」！荷蘭舞蹈劇場現身南台灣衛武營



▲「荷蘭舞蹈劇場」被國際媒體稱讚：看5分鐘就確認是「舞蹈界世界七大奇景之一！」（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

有人為它從台北跑到台中，也有人為它從南跑到北，「荷蘭舞蹈劇場」不但是世界十大頂級舞團之一，更被國外媒體稱讚「只要看5分鐘就能確認：這個舞團是舞蹈界的七大奇景之一！」他們過去曾於台中、台北演出，如今將於6月21及22日在南台灣「衛武營國家藝術文化中心」登場。

荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater，簡稱NDT）不僅僅是舞蹈，更透過裝置結構與肢體，展現出戲劇張力，即使是對舞蹈沒有研究的人，都可以透過眼前的景象讀出訊息。其藝術總監保羅．萊福特就曾表示「我們的作品不是單純的舞蹈，它可能和影像有交集，可能是身體的戲劇，而最終是關於如何盡可能地調動、利用劇場空間，去表達人的感情。」他們用情緒、音樂、舞蹈、影像來進行情感溝通，為舞蹈提供更多的可能性，這也是為何稱作「荷蘭舞蹈劇場」而非舞團。



▲他們的舞者來自世界各地，也是所有舞者心目中的「天團」。



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衛武營表示，其實世界頂級的現代舞團，十隻手指頭內就可以數完，包括英國侯非胥．謝克特（Hofesh Shechter Company）現代舞團、德國碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場（Tanztheater Wuppertal Pina Bausch）、美國瑪莎．葛蘭姆現代舞團（Martha Graham）等，而荷蘭就以「荷蘭舞蹈劇場」莫屬。

NDT的舞者來自世界各地，而每次甄選，參加者必須和全球各國數百位的舞者一同競爭，從學習同一套動作到最後過關斬將進入面試，不僅要竭盡所能展現自己，在如此優雅、俐落、線條感和科技感十足的NDT，如何展現舞者獨特的個人色彩，更要有堅強的自信與充分的個人魅力。

《週日先驅報》曾說，「他們是世界上最優秀的舞者，激情與力量交織出炫目景觀」，NDT不僅是舞者們心中的「天團」，更是各地觀眾萬眾矚目的演出。《費加洛報》也曾盛讚「只要看5分鐘就能確認：這是舞蹈界的七大奇景之一！」

雖然「荷蘭舞蹈劇場」對台灣的民眾來說，沒有這麼如雷貫耳，但NDT這三個字卻已是歐洲舞蹈界無法撼動的天團地位，他們創立至今60年，極具反叛精神，從二戰後的後現代思潮開始，挑戰保守的歐洲舞蹈圈，以狂放不羈、自由奔放、充滿個人特質的實驗精神，撼動荷蘭的舞蹈發展。而且無論是龐克、電音、詩通通可以入舞，並一路從荷蘭向外擴散，風靡歐洲、美洲、亞洲，是一個世界性的跨領域現代舞團。

NDT從編舞家到舞者都獲獎無數，卻幾乎不在他們的簡介上寫出滿滿的得獎經歷，只用舞蹈魅力征服觀眾。《紐約時報》曾說，「如果今年只能觀賞一場演出，非NDT莫屬。」若想親自見證何謂「舞蹈界奇景」，6月21及22日該團將在衛武營國家藝術文化中心演出。