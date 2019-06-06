端午天氣一張圖！梅雨鋒面下周到「洩雨5天」　豪雨彈時間點出爐

▲端午連假有午後陣雨！前2天悶熱收假日轉雨 。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

端午連假好天氣！中央氣象局預報員李孟軒指出，連假前2天台灣附近上空受太平洋高壓影響，白天天氣穩定，氣溫偏高33至35度，午後山區有局部熱對流發展，9日（周日）有一道梅雨鋒面接近北部海面，西半部地區轉不穩定，降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報，7日端午節、連假第一天白天氣溫偏高，各地高溫普遍在32至35度，尤其大台北地區及南部近山區平地或河谷甚至有機會達到36度，全台多雲到晴，午後有局部雷陣雨，山區及近山區平地有較大雨勢發生，另外，清晨中南部沿海地區也有局部短暫陣雨。

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▲端午天氣一張圖！梅雨鋒面下周報到。（圖／中央氣象局）



連假第二天8日各地多雲到晴，依舊是高溫悶熱、午後有雷陣雨的天氣，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海也有局部短暫陣雨；到了9日收假日一道鋒面位於北部海面，水氣逐漸增多、降雨機率稍增加，西半部轉有局部雷陣雨，東半部午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海仍有局部短暫陣雨，降雨熱區大致落在苗栗以北、高屏沿海地區，雖然有空檔，氣象局建議民眾出門還是要帶傘備用。

氣象局預計，10日（下周一）開始隨著水氣增加，降雨時間逐漸增加，11日（下周二）鋒面接近，12、13日（下周三、四）鋒面影響，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生，一直到16日鋒面都在台灣附近，天氣不穩定有陣雨。

天氣風險公司並分析，端午連假各地天氣穩定，以多雲時晴為主，僅山區午後有局部雷陣雨水氣較少，預期降雨範圍及雨勢都不會很大。氣溫悶熱，高溫可達34至36度。

預估10日西南季風進入台灣附近，北方鋒面也逐漸南下，天氣不穩定、容易下雨，10至14日受「劇烈天氣製造機」典型梅雨鋒面影響，會在11日晚間至12日通過全台，各地有陣雨或雷雨，通過時雨勢明顯，有局部短時較大雨勢機會。依目前最新預報，13至14日鋒面滯留在巴士海峽，影響中部以南、花東地區仍有較大雨勢，北部、宜蘭也有短暫陣雨。

●降雨明顯時段



【北部、宜蘭】12日凌晨至中午前

【中部、花蓮】12日中午前後

【南部、台東】12日下午至晚間

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