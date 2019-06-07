面試「咖啡杯最關鍵」　少一動作讓你接不到錄取電話機率暴增！

▲面試除了重專長技能外，細節也是面試官注意的地方。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

隨著畢業季的到來，不少新鮮人將到社會上開始尋覓工作，也會有些人藉機跳槽，但在面試的過程中，許多企業注重的除了面試者的專長外，一些談吐行為的小細節也是加扣分的項目之一。澳洲一間會計軟體公司的總經理殷內斯（Trent Innes）就表示，「咖啡杯」在面試的過程中扮演決定性的角色。

根據英國《每日郵報》報導，一個「咖啡杯」可能決定面試的結果，對於殷內斯而言，每一個面試者的專長技能方面，幾乎是相當好的狀態，那個該如何判定一個人的做事態度？首先若是到該間公司面試，會先被帶進廚房，在那邊你可以選擇咖啡、熱茶或是水，接著就進到會議室開始面試。

殷內斯表示，若在面試結束後，面試者主動將咖啡杯放回茶水間內，那麼這個人就會被錄取，當然若沒有將咖啡杯放回原位，那可能就喪失了進入公司的資格，「從小動作就可以看出這個人處理事情的態度，甚至是融入公司的適應力」。

殷內斯也提到，透過這樣的方式，往往可以看出一個人的行為習慣，在我們公司你可以看到廚房幾乎是乾淨發光的，「態度和處事能力，其實遠遠比工作技能還要重要」而長期面試實現的結果，只有5％~10％的人不會將杯子放回原處，這是令人高興的「因為大部分的人都為自己的咖啡杯負責」。