學生數學很好面試「緊張撞頭」　網質疑：出社會面試撞牆怪公司？

▲筆試與甄試哪種升學方式比較公平，引發網友的論戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

大學多元入學方案自2002年開始實施，始終無法滿足每個家長與學生的需求，甚至引發「窮人玩不起甄試入學」的疑慮。相關的話題在PTT八卦板也引發正反兩方的論戰，有人力挺筆試教育就是最公平的升學方式，也有人認為面試的表達能力也是一種實力，而且甄試面試不過，還有考指考的機會，對於擅長筆試的學生不會不公平。

根據《聯合報》報導，基隆市安樂高中國文老師李玉如說，現在申請入學比率高達五成，但窮孩子「玩」不起甄試入學，且不是每個孩子都有伶俐的口才，例如，她在學校進行模擬面試時，有學生進行到一半時要求暫停，緊張到用頭去撞教室的前門，但這個孩子的數學很好，因此若參與面試很不利。李玉如說，並不是善於表達的孩子，才具備興趣和熱忱。申請入學的面試只有短短幾分鐘，大學端這樣真的能挑到適性的孩子了嗎？

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▲ 國教行動聯盟教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」抗議活動。（圖／記者許展溢攝）



在PTT八卦板上則有網友認為，聯考也是窮孩子玩不起，一堆人在那邊叫要恢復聯考，但事實就是聯考制度也是有錢的小孩考得比較高分，聯考看似公平，事實上也逃不掉階級分立，甄試本來就是讓考試沒那麼厲害的學生有表現機會，模擬面試撞牆？以後出社會找工作就不用面試嗎？以後窮人面試撞牆也要怪公司面試制度嗎？再者？面試那裡不公平？而且為什麼一切都是要以表面上公平為最終目標？是貧富差距造成甄試制度不公平，不是甄試制度造成貧富差距。

另外有網友認為，很多受聯考制度長大的人，都有一種假定，考試才是真實力所以他們才會認為考試最公平，這個假設本身就很有問題，原文裡寫道有個老師說，這個學生數學很好，但是口才不好，所以面試不公平，數學考試是實力，表達能力就不是喔？況且，又不是沒指考。表達能力不好乖乖認命拼指考很難嗎？表達能力不好怪制度？

▲有網友認為出社會依然要面對面試的關卡。（圖／記者張一中攝）



認同現行升學制度的網友在推文中表示，「腦袋撞到，你數學好別人就不好？老師智商？甄試明明就把成績差不多的人一起比啊，技不如人哭X小」、「甄試哪裡沒機會，國立頂大的窮人都是鬼？硬是要跟努力的有錢人比耶，不管甄試或指考或聯考，你都可以電不努力的人，不要整天妄想可以贏努力的有錢人好嗎」、「一堆很會考試的，連實驗都不會做，我見多了只會紙上談兵有什麼屁用」、「現在做出來的研究幾乎都是多元入學沒有比聯考更不公平，而且繁星的確讓一些更不同來源的學生可以進到更好的學校」、「聯考你能贏的，就只有不努力的有錢人，這種你在指考甚至學測也能電爆，就像連公子，不要幻想能贏努力的有錢人好嗎」。

認同筆試教育的網友則表示，「不會有一個真正公平的制度，聯考是相對公平的」、「實驗上千年，考試最公平，考試僅比學生。可以改考試內容，但方式不能改。當然你家有錢有勢，最好不考試」、「至少聯考可以讓三級貧戶當總統」、「聯考就是眾多不公平裡面比較公平的那種」、「資源多的你用哪一種都拼不了啦，所以才要多一點方式入學，只有聯考才是最下策的」。