端午連假3天歡慶加碼！到全聯用PX Pay消費滿百　點數回饋100倍

▲全聯PX Pay下載數破百萬。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

全聯行動支付品牌PX Pay自5/24上線後，預計本週可達下載數衝破百萬目標。因此，為回饋會員，業者於端午連假3天歡慶加碼，消費者只要於全台門市使用PX Pay消費滿100元，就可享點數回饋100倍，等於消費100元可打7折的優惠。

為讓消費者能更快速結帳，全聯自5/24正式推出PX Pay，並一次攜手一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8間銀行。業者原定目標上線2個月可達200萬次下載數，但目前才兩周時間就可達到百萬下載數，可見消費者對於行動支付的接受度很高。

因此，為歡慶下載數突破百萬，全聯不只持續進行與8大銀行合作的首刷卡及卡友日贈點活動外，更於端午連假6/7～6/9三天祭出加碼活動，用PX Pay消費滿100元，享有福利點點數100倍回饋。另外，業者於6/7端午節當天在大安延吉門市，還推出抽10萬福利點活動，預計當天將送出100萬點。

全聯表示，這次加碼活動，新用戶只要下載PX Pay就送福利點點數100點，若再使用國泰世華信用卡首刷消費滿100元，還可得到福利點點數500點，加上限時加碼回饋300點，等於一次就能拿到900點，相當於消費100元，回饋90元，優惠超殺。

另外，家樂福自即日起至6/30期間，於Carrefour pay內申請或登入數位會員，周周可抽IPHONE XR以及即享券5000元。業者指出，目前會員綁定約有2萬多人，接下來將正式推出錢包功能，除了與國內9成銀行合作外，儲值金還能轉贈，讓消費者使用更便利。