影／24歲女律師「當街遭捅10刀」...下秒臥倒血泊身亡！恐怖男：就想殺漂亮的

大陸中心／綜合報導

江西南昌市24日發生一起殺人命案；一名沈姓實習女律師和另外2名同事走在街上時，突然遭到陌生男子襲擊，當街被砍了將近10刀後臥倒血泊，重傷身亡。據悉，這名32歲萬姓男嫌犯是因感情失利才引發殺人動機，甚至還特別鎖定漂亮的女生進行報復。

▲萬男突然衝出，鎖定沈女瘋狂砍殺。（圖／翻攝自《北京時間》，下同）

根據影片可看見，萬男突然衝出，先是對著穿著黑衣的沈女狠狠砍了2刀，之後見對方倒地又狂捅數刀，手段兇殘。當時，一旁的2名同事見狀嚇壞，好幾次試圖阻止卻怕成為萬男下一個目標，一直到對方離去才趕緊看看沈女的傷勢。事後，沈女被送往醫院，經全力搶救仍無效身亡。

據江西電視台《都市現場》報導，目擊同事表示，沈女是實習律師，才入職不到2個月，當時並不清楚她被殺的原因，她被殺後身上全是血，倒地不起。醫生指出，沈女因被刀刺了數刀、鎖骨動脈管斷裂，經過插管、心肺復蘇等仍然搶救無效，最後還是不幸死亡。

▲對方見沈女倒地仍然不肯罷休，甚至又在她身上捅了數刀。

經過警方了解，32歲萬男是因為感情失敗，所以才想隨機殺人當作報復。原本他想襲擊高個子的女生，後來看見沈女長得又白又漂亮，於是便轉換目標，持刀瘋狂砍殺沈女，見到對方倒地還不肯罷休。目前，公安機關正在對萬男進行偵查。